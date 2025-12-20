Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

Σε γραπτή τοποθέτηση της η Υπουργός αναφέρεται σε ένα σχέδιο κανονισμών «για την υιοθέτηση ενός νέου, σύγχρονου Συστήματος Στήριξης και Ενδυνάμωσης των Εκπαιδευτικών καθώς και Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου».

«Πενήντα χρόνια μετά, παρέχεται η δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει σε ένα νέο, πιο παιδαγωγικό και αποτελεσματικό πλαίσιο, στηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών μας, με σεβασμό, εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη στόχευση: τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και το όφελος των παιδιών μας», τονίζει η κ. Μιχαηλίδου.

Όπως σημειώνει, επειδή το τελευταίο διάστημα προηγήθηκε εκτενής δημόσιος διάλογος, δηλώσεις και δημοσιεύματα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει εκ νέου κάποια κρίσιμα σημεία:

Πρώτον, το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ) αναδεικνύει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου. Δίνει έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση και όχι στη λογική της τελικής κρίσης και ενδυναμώνει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας. Παρέχει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στην τάξη, εάν το επιθυμούν, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί και διασφαλίζει την ανάληψη της σχολικής ηγεσίας από ικανά και καταρτισμένα στελέχη. Πρόκειται για κατευθύνσεις που επιβεβαιώνονται από όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μελέτες. Το υφιστάμενο σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Δεύτερον, το ΝΣΑ δεν περιορίζεται μόνο στις βασικές παιδαγωγικές αρχές που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Από την αρχή συνοδεύεται από συγκεκριμένα υποστηρικτικά μέτρα για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Μάιο του 2025. Αριθμός θέσεων ανώτερου εκπαιδευτικού, επιθεωρητών, μείωση χρόνου σε κρίσιμους ρόλους, σειρά επιμορφωτικών δράσεων, έχουν προϋπολογιστεί και αποσκοπούν στην ουσιαστική στήριξη της σχολικής καθημερινότητας.

Τρίτον, η μακρά συζήτηση των τελευταίων 14 μηνών μεταξύ του ΥΠΑΝ και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, τεκμηριωμένα, οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΥΠΑΝ για τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση. Η συζήτηση στη Βουλή επιφέρει πρόσθετες αλλαγές, μέσω τροπολογιών, τις οποίες σεβόμαστε, με την προσδοκία ότι δεν θα αλλοιώσουν την επιστημονική βάση και την πρακτική εφαρμοσιμότητα του Σχεδίου.

Τέταρτον, οι δημοκρατικές διαδικασίες, όπως απορρέουν από το Σύνταγμα, απαιτούν μεταρρυθμίσεις μέσα από διάλογο, θεσμικές ισορροπίες και υπευθυνότητα. Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ικανοποιεί απόλυτα όλες τις πλευρές. Μπορεί, όμως, να προωθεί ουσιαστικές και βελτιωτικές αλλαγές, με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Ταυτόχρονα, η κοινωνία αναμένει από τη Βουλή να ασκήσει τον ρόλο της με ευθύνη και προοπτική.

Πέμπτο, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και κυρίως τα παιδιά αναμένουν από όλους μας ένα βήμα μπροστά. Το ΥΠΑΝ από την πρώτη στιγμή, τάσσεται υπέρ ενός καλύτερου, πιο παιδαγωγικού και λειτουργικού πλαισίου στα σχολεία μας. Παράλληλα, με την εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης, όπως έχουμε ήδη δηλώσει, θα δρομολογήσουμε και πάγια αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, καθώς και πρόσθετες αναγκαίες αλλαγές που θα στηρίξουν συνολικά το δημόσιο σχολείο, ανεξάρτητα από το ΝΣΑ. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ήδη στηρίξει αρκετά χρόνια αιτήματα για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και συνεχίζουμε.

Αυτό που απομένει – και είναι καθοριστικό για την επιτυχία της μεταρρύθμισης – είναι να εργαστούμε όλοι με αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας. Πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές οφείλουμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι προτεραιότητά μας είναι το σχολείο, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας και και τα παιδιά μας πάνω απ’ όλα.