Το πείραγμα του Κοντιζά στον Κουτσόπουλο στο MasterChef - «Ο τριχωτός, χνουδωτός, κοντός γίγαντας»

Τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο θέλησε να «πειράξει» ο Σωτήρης Κοντιζάς στο νέο επεισόδιο του MasterChef. Ο τελευταίος, απευθυνόμενος στους παίκτες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής, εξήγησε ότι η πρώτη ομαδική δοκιμασία θα φέρει την υπογραφή ενός ξεχωριστού επαγγελματία.

