LIKE ONLINE

Αλκοτέστ χωρίς αλκοόλ: Οδηγός ξεπέρασε το όριο λόγω συγκεκριμένου φρούτου

 21.12.2025 - 12:05
Αλκοτέστ χωρίς αλκοόλ: Οδηγός ξεπέρασε το όριο λόγω συγκεκριμένου φρούτου

Το 2019, ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Κίνα προκάλεσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, όταν ένας οδηγός φάνηκε να αποτυγχάνει σε έλεγχο αλκοτέστ χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ο άνδρας σταμάτησε από την τροχαία στην επαρχία Jiangsu και το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε ξεπεράσει το αυστηρό νόμιμο όριο της χώρας. Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν είχε πιει, αλλά ότι λίγο πριν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φρούτου ντούριαν.

Αρχικά, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τον ισχυρισμό του με δυσπιστία. Ωστόσο, η εξέταση αίματος που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός ήταν νηφάλιος, παρά το θετικό αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Το περιστατικό οδήγησε τις αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα και να πραγματοποιήσουν δοκιμή, διαπιστώνοντας ότι η κατανάλωση ντούριαν μπορεί να προκαλέσει προσωρινά ψευδώς θετικές ενδείξεις στα αλκοτέστ.

1556812273-extra-large-1556808870-cover-image.jpg

To φρούτο ντούριαν

Torjrtrx/Shutterstock

Το φαινόμενο αποδίδεται στις χημικές ενώσεις και στα φυσικά σάκχαρα του φρούτου, τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν από τις συσκευές ελέγχου αλκοόλ αμέσως μετά την κατανάλωση. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, εξαφανίζονται μετά από λίγα λεπτά, ενώ μια αιματολογική εξέταση δίνει την πραγματική εικόνα. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τους περιορισμούς των αλκοτέστ και την ανάγκη επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

