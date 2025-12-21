Αλκοτέστ χωρίς αλκοόλ: Οδηγός ξεπέρασε το όριο λόγω συγκεκριμένου φρούτου

Αρχικά, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τον ισχυρισμό του με δυσπιστία. Ωστόσο, η εξέταση αίματος που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός ήταν νηφάλιος, παρά το θετικό αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Το περιστατικό οδήγησε τις αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα και να πραγματοποιήσουν δοκιμή, διαπιστώνοντας ότι η κατανάλωση ντούριαν μπορεί να προκαλέσει προσωρινά ψευδώς θετικές ενδείξεις στα αλκοτέστ.

To φρούτο ντούριαν Torjrtrx/Shutterstock

Το φαινόμενο αποδίδεται στις χημικές ενώσεις και στα φυσικά σάκχαρα του φρούτου, τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν από τις συσκευές ελέγχου αλκοόλ αμέσως μετά την κατανάλωση. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, εξαφανίζονται μετά από λίγα λεπτά, ενώ μια αιματολογική εξέταση δίνει την πραγματική εικόνα. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τους περιορισμούς των αλκοτέστ και την ανάγκη επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr