ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

 21.12.2025 - 12:27
Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

Σε σοβαρές καταγγελίες προέβη ο Κωνσταντίνος Θεοδώρου, διαιτητής του χθεσινού αγώνα Καρμιώτισσα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου στο «Αμμόχωστος», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας.

Σε σοβαρές καταγγελίες προέβη ο Κωνσταντίνος Θεοδώρου, διαιτητής του χθεσινού αγώνα Καρμιώτισσα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου στο «Αμμόχωστος», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο αγώνος που συνέταξε, αναφέρει μεταξύ άλλων:

- «Στον χώρο της φυσούνας, ομάδα ατόμων της Καρμιώτισσας, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω τον αριθμό, στην συντριπτική πλειοψηφία μη εξουσιοδοτημένα άτομα, με προσέγγισαν αρχικά με απειλητικές διαθέσεις εξυβρίζοντας με, προπηλακίζοντας με και εν συνέχεια με ξυλοφόρτωσαν, ασκώντας μου σωματική βία και βαρβαρότητα. Συγκεκριμένα δέχθηκα άγριο ξυλοδαρμό με αλλεπάλληλες γροθιές σε όλο μου το σώμα…»

- «Παρών ήταν και μέλη της αστυνομίας, οι οποίοι δυστυχώς έμειναν άπραγής και αμέτοχοι, χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια να με προστατέψουν».

- «Κατάφερα να αναγνωρίσω ένα άτομο που με γρονθοκόπησε, αξιωματούχο της γηπεδούχου ομάδας της Καρμιώτισσας, με την ιδιότητα του τραυματιοφορέα, ονόματι Σάββας Κύπρου».

- «Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων κατάφερα σε κατάσταση κρίσης πανικού και φόβου να εισέλθω στα αποδυτήρια...».

- «Μετά την αποχώρηση μου από το στάδιο ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένα μέλη και τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας...»

- «Το βράδυ της ίδιας μέρας, επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αυχένα, θώρακα και κοιλιάς (σ.σ. επισυνάπτει πιστοποιητικά έγραφα).

Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια «Αυτόνομη Ένωση Ανοιχτή προς τον Κόσμο» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων.

