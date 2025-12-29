Τραμπ σε Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Κατά την διάρκεια των μακροσκελών δηλώσεων πριν την είσοδο στην υπερπολυτελή έπαυλη του Αμερικανού προέδρου, υπήρξε μία μεγάλη η αλήθεια είναι «βεντάλια» θεμάτων στα οποία ο Τραμπ – κατά κύριο λόγο – και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ – αρκετά λιγότερο ως είθισται – απάντησαν.

Αναφορικά με το κύριο ζήτημα της ημέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα να περάσει στην δεύτερη φάση της – αυτή της ανοικοδόμησης της περιοχής αλλά και του διορισμού προσωρινής διοίκησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως αυτό αναμένεται να γίνει «πολύ σύντομα», ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς για τον οποίο ο ίδιος προσωπικά όπως σημείωσε θα επιμείνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην σχέση του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, για την οποία όλο το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί πολλά.

Εξήρε για ακόμη μία φορά δημόσια τον Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να του δοθεί προεδρική χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς οι οποίες τον βαραίνουν και για τις οποίες υπάρχουν μία σειρά από δίκες ανοιχτές. Ο Τραμπ μάλιστα αποκάλυψε πως πρόσφατα μίλησε γι' αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως «έρχεται η συγκεκριμένη εξέλιξη σύντομα».

Χαρακτήρισε μάλιστα «ήρωα» τον Νετανιάχου και σημείωσε πως «χωρίς αυτόν το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα», αλλά σε καμία περίπτωση δεν έκανε λόγο για τον «πιο στενό του διαχρονικά φίλο», όπως σε όλες τις προηγούμενες πέντε συναντήσεις μέσα στο 2025.

Αντίθετα, η παράδοση που θέλει τον Τραμπ να εκπλήσσει δυσάρεστα τον Νετανιάχου συνεχίστηκε…

Μετά την σοκαριστική για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αναφορά -προ μηνών- στο σχέδιο να μετατραπεί η Γάζα σε αμερικανικών συμφερόντων τουριστικό θέρετρο αφού εκκενωθεί από τους Παλαιστίνιους, σήμερα ο Τραμπ επαίνεσε τον Ερντογάν για ακόμη μία φορά μπροστά όχι μόνο σε ανοιχτές κάμερες, αλλά και στο πλευρό του Νετανιάχου.

Το ακόμη πιο άβολο ήταν πως ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει πρόβλημα να υπάρξουν τουρκικές δυνάμεις στον θύλακα ως εγγυητές της τάξης και της νομιμότητας είπε πως αυτό «είναι κάτι που δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει ο φίλος μου Ερντογάν», αφήνοντας ένα -ακόμη- παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του «Μπίμπι».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια πως οι ΗΠΑ πρόσφατα έχουν πλήξει χερσαίο στόχο στη Βενεζουέλα υπογραμμίζοντας πως όντως επλήγη τμήμα λιμανιού της χώρας της Λατινικής Αμερικής από το οποίο ξεκινούσαν σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο τα πλοιάρια που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ και τόνισε πως πλέον το 97% των ναρκωτικών που έρχονται δια θαλάσσης στη χώρα του έχει σταματήσει…

Σε ερώτηση για το ποια είναι τα επόμενα σχέδια αναφορικά με την χώρα της Λατινικής Αμερικής σημείωσε πως δεν θα προσθέσει το παραμικρό.

Τέλος, αναφορικά με τους ρωσικούς ισχυρισμούς για απόπειρα χτυπήματος στο σπίτι του Ρώσου προέδρου από ουκρανικά drones ο Τραμπ σημείωσε πως έμαθε κατά την διάρκεια του σημερινού τηλεφωνήματος με το Κρεμλίνο – τελικά επικοινωνία εχθές μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν υπήρξε λόγω του προχωρημένου της ώρας στη Μόσχα – και πως δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως έχει συμβεί. Σημείωσε πάντως πως καλό είναι να μην έχει γίνει το παραμικρό καθώς «βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή του πολέμου».

