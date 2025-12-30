Από το φινάλε του Stranger Things στις νέες αφίξεις: Τι θα δούμε στο Netflix τον Ιανουάριο

Για όσους αναζητούν λόγους να ενθουσιαστούν με την έλευση του 2026, το Netflix αποκαλύπτει τις νέες σειρές που ενισχύουν την πλατφόρμα του μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου.

Από πολυαναμενόμενα φινάλε και επιστροφές αγαπημένων τίτλων, μέχρι ολοκαίνουργιες παραγωγές, ο Ιανουάριος φέρνει πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο για όλα τα γούστα. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο ελληνικό Netflix.

Stranger Things 5: The Finale

Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Έντε να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, η παρέα ενώνεται με έναν και μοναδικό στόχο: να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον Βέκνα.

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου

Η Φυγή (Run Away)

Ένας απελπισμένος πατέρας αναζητά την κόρη του που έχει εξαφανιστεί, μπλέκοντας άθελά του σε μια δολοφονία που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά του.

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου

Έρωτας 9 με 5 (Love from 9 to 5)

Μια εργατική υπάλληλος και ο γοητευτικός γιος του αφεντικού διεκδικούν τη θέση του CEO σε εταιρεία εσωρούχων, με τον έρωτα να περιπλέκει επικίνδυνα την επαγγελματική τους αντιπαράθεση.

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου

Η Εποχή της Μύγας (Time Flies)

Δύο αποφυλακισμένες γυναίκες ανοίγουν επιχείρηση απολύμανσης, μέχρι που μια μυστηριώδης πελάτισσα τις οδηγεί ξανά σε σκοτεινά μονοπάτια του παρελθόντος.

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου

Η Γη της Αμαρτίας (Land of Sin)

Η εξαφάνιση ενός εφήβου φέρνει μια αστυνομικό αντιμέτωπη με παλιές οικογενειακές συγκρούσεις και προσωπικά διλήμματα.

Πρεμιέρα: 2 Ιανουαρίου

Unlocked: Ένα Πείραμα στις Φυλακές – Σεζόν 2

Ένα τολμηρό κοινωνικό πείραμα σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Αριζόνα επιχειρεί να ενισχύσει την αυτενέργεια και την υπευθυνότητα των κρατουμένων.

Πρεμιέρα: 7 Ιανουαρίου

Η Δική του και η Δική της (His & Hers)

Ένα αποξενωμένο ζευγάρι –ένας ντετέκτιβ και μια δημοσιογράφος– ανταγωνίζεται για τη διαλεύκανση ενός φόνου, υποψιαζόμενο ο ένας τον άλλον.

Πρεμιέρα: 8 Ιανουαρίου

Κυρίαρχα Αρσενικά – Σεζόν 4 (Alpha Males)

Οι τέσσερις φίλοι επιστρέφουν, αντιμέτωποι με την πατρότητα, την πίστη και την τεχνητή νοημοσύνη, αναζητώντας τον ρόλο τους σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Πρεμιέρα: 9 Ιανουαρίου

The Boyfriend – Σεζόν 2

Στο παγωμένο Χοκάιντο, νέες γνωριμίες και συναισθηματικές αναζητήσεις ανθίζουν σε μια παρέα ανδρών που βιώνουν τον έρωτα με πρωτόγνωρη ένταση.

Πρεμιέρα: 13 Ιανουαρίου

Η Βασίλισσα του Flow – Σεζόν 3 (The Queen of Flow)

Η ήρεμη οικογενειακή ζωή της Τζέιμι και του Τσάρλι απειλείται, όταν ο έρωτας και η μουσική συναντούν απρόβλεπτες ανατροπές.

Πρεμιέρα: 14 Ιανουαρίου

Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie's Seven Dials)

Ένα φονικό σε αρχοντικό οδηγεί μια ευφυή νεαρή αριστοκράτισσα στην αποκάλυψη ενός περίπλοκου μυστηρίου, βασισμένου στο κλασικό έργο της Αγκάθα Κρίστι.

Πρεμιέρα: 15 Ιανουαρίου

The Upshaws – Μέρος 7

Η οικογένεια Άπσοου επιστρέφει με νέες προκλήσεις, πολιτικές φιλοδοξίες και οικογενειακές δοκιμασίες, παραμένοντας πιστή στο γνώριμο χιούμορ της.

Πρεμιέρα: 15 Ιανουαρίου

Χωρισμός λόγω Έρωτα (To Love, To Lose)

Ένας μοιραίος έρωτας φέρνει αντιμέτωπες δύο οικογένειες, όταν μια γυναίκα που παλεύει να σώσει το εστιατόριό της ερωτεύεται τον μπράβο ενός τοκογλύφου.

Πρεμιέρα: 15 Ιανουαρίου

Φτάνοντας στην Ακμή της (Finding Her Edge)

Μια πρώην αθλήτρια του πατινάζ επιστρέφει στον πάγο για να σώσει το οικογενειακό παγοδρόμιο, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα παλιά και νέα συναισθήματα.

Πρεμιέρα: 22 Ιανουαρίου

Bridgerton – Season 4 (Part 1)

Η επιτυχημένη σειρά εποχής επιστρέφει με νέα επεισόδια, νέες ίντριγκες και ρομαντικές ανατροπές.

Πρεμιέρα: 29 Ιανουαρίου