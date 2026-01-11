Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άλλοι για έγγραφα και άλλοι για… ναρκωτικά – Κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο τα είχε 24χρονος - Τι εντόπισε η ΥΚΑΝ

 11.01.2026 - 12:41
Μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού), διενήργησαν χθες έρευνα στην οικία 24χρονου στη Λεμεσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Και τραυματίας και… στη φυλακή: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα – Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά

Κατά την έρευνα, εντόπισαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, τρία νάιλον σακουλάκια τα οποία περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων περίπου και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε επίσης και το χρηματικό ποσό των 1875 ευρώ, για το οποίο θα διενεργηθούν εξετάσεις, εάν σχετίζεται με την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκια Λάρνακας και Λεμεσού) συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Η διαρροή του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα Χ, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», δεν αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής φθοράς.

