Άλλοι για έγγραφα και άλλοι για… ναρκωτικά – Κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο τα είχε 24χρονος - Τι εντόπισε η ΥΚΑΝ

Κατά την έρευνα, εντόπισαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, τρία νάιλον σακουλάκια τα οποία περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων περίπου και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε επίσης και το χρηματικό ποσό των 1875 ευρώ, για το οποίο θα διενεργηθούν εξετάσεις, εάν σχετίζεται με την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκια Λάρνακας και Λεμεσού) συνεχίζουν τις εξετάσεις.