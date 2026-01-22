Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιπαράθεση με αφορμή το μαρτυρικό υλικό - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιπαράθεση με αφορμή το μαρτυρικό υλικό - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

 22.01.2026 - 14:56
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιπαράθεση με αφορμή το μαρτυρικό υλικό - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Η μη παράδοση του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση, καθώς και οι προδικαστικές ενστάσεις που θα εγείρουν οι δικηγόροι των πέντε κατηγορούμενων, απασχόλησαν τη διαδικασία που διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκης Καπηλιώτης, παρουσιάστηκαν για δεύτερη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τον τελευταίο να εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς την παρουσία δικηγόρου υπεράσπισης.

Το δικαστήριο υπογράμμισε πως πρόθεση του είναι να δοθεί προτεραιότητα στην υπόθεση, καθώς το κατηγορητήριο αφορά αδικήματα από το 2005 (39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία).

Η υπεράσπιση επεσήμανε πως έχει περάσει το χρονικό περιθώριο που προβλέπει η νομοθεσία και δεν έχει ακόμη παραληφθεί το μαρτυρικό υλικό, το οποίο, όπως επεσήμαναν, θα αποτελέσει υπόβαθρο για τις προδικαστικές ενστάσεις τους και ειδικά στο γεγονός ότι ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, δεν μπορεί να είναι κατήγορος, αφού ήταν ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου.

Παράλληλα, έκαναν αναφορά σε διασυρμό των πελατών τους στα ΜΜΕ, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του δικηγόρου και της οικογένειας, για «εμμονικές υποσκάψεις» και απαράδεκτες αναφορές, καθώς και για καταχρηστικού χαρακτήρα διαδικασία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, διευκρίνισε πως πρόκειται για μεγάλο όγκο μαρτυρικού υλικού, περί τις 5.500 σελίδες, ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθεί ξεχωριστά το μαρτυρικό υλικό που αφορούσε μόνο τους κατηγορούμενους και πως είναι έτοιμος να καταθέσει μέρος του. Οι αναφορές Μάτσα προκάλεσαν την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία ζήτησε να της παραδοθεί το μαρτυρικό υλικό στην ολότητα του και όχι επιλεκτικά, όπως σημείωσε.

Τελικά αποφασίστηκε όπως όλο το μαρτυρικό υλικό παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή (σε USB) στους δικηγόρους υπεράσπισης καθώς και σε έντυπη μορφή στον κατηγορούμενο Χριστάκη Καπηλιώτη, εντός δέκα ημερών.

Το δικαστήριο ζήτησε, επίσης, όπως τεθεί το πλαίσιο για κάποια παραδεκτά γεγονότα και όρισε νέα ημερομηνία για την υπόθεση στις 19 Φεβρουαρίου, κατά την οποία αναμένεται να δοθούν και γραπτώς οι αγορεύσεις της υπεράσπισης επί των προδικαστικών ενστάσεων για δίκαιη δίκη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Αθάνατη Ελλάδα: Πλέον στην πίστα ρίχνουν και καναπέδες εκτός από λουλούδια

 22.01.2026 - 14:41
Επόμενο άρθρο

Όλοι ψάχνουν τον ανάρμοστο χορό της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του γιου της: Τα ψεύτικα βίντεο που «πλημμύρισαν» το ίντερνετ

 22.01.2026 - 15:24
Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

  •  22.01.2026 - 11:39
Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «σύντομα» μία συμφωνία για την Ουκρανία

Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «σύντομα» μία συμφωνία για την Ουκρανία

  •  22.01.2026 - 15:19
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Μη παραδοχή κατηγοριών από Μητροπολίτη Ησαΐα και μοναχό Βαρνάβα για τη διαρροή βίντεο

Μη παραδοχή κατηγοριών από Μητροπολίτη Ησαΐα και μοναχό Βαρνάβα για τη διαρροή βίντεο

  •  22.01.2026 - 14:09
Προκαλεί Φαίδωνα ο Βέργας και επικαλείται Annie: «Σιωπούσα και σε ανεχόμουν….Απέδειξε ότι είσαι καθαρός»

Προκαλεί Φαίδωνα ο Βέργας και επικαλείται Annie: «Σιωπούσα και σε ανεχόμουν….Απέδειξε ότι είσαι καθαρός»

  •  22.01.2026 - 12:23
Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

  •  22.01.2026 - 13:44
Πούτιν για Γροιλανδία: Δεν μας αφορά καθόλου η ιδιοκτησία της, η Δανία ανέκαθεν τη μεταχειριζόταν πολύ σκληρά

Πούτιν για Γροιλανδία: Δεν μας αφορά καθόλου η ιδιοκτησία της, η Δανία ανέκαθεν τη μεταχειριζόταν πολύ σκληρά

  •  22.01.2026 - 12:53
Μαγικές εικόνες από το Βερεγγάρια - Ντύθηκε στα λευκά από τα χιόνια - Δείτε βίντεο

Μαγικές εικόνες από το Βερεγγάρια - Ντύθηκε στα λευκά από τα χιόνια - Δείτε βίντεο

  •  22.01.2026 - 11:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα