Video: Αθάνατη Ελλάδα: Πλέον στην πίστα ρίχνουν και καναπέδες εκτός από λουλούδια

 22.01.2026 - 14:41
Video: Αθάνατη Ελλάδα: Πλέον στην πίστα ρίχνουν και καναπέδες εκτός από λουλούδια

Από εκείνα τα περιστατικά που δύσκολα σκηνοθετούνται, εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζεται η Αναστασία. Την ώρα που τραγουδούσε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένας θαμώνας -που λογικά δεν μπορούσε να λοκάρει την λουλουδού στο οπτικό του πεδίο- πέταξε έναν καναπέ στην πίστα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε σχεδόν αμέσως στο TikTok. Μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κυκλοφορεί προκαλώντας διάφορα σχόλια.

Η αντίδραση της Αναστασίας

Η ίδια η Αναστασία, πάντως, δεν έχασε ούτε στιγμή την ψυχραιμία της. Αντί να διακόψει το πρόγραμμα, σχολίασε με χαμόγελο «μετακομίσεις κάνουμε» και συνέχισε κανονικά το τραγούδι της.

Στα social media το περιστατικό πήρε διαστάσεις. Κάποιοι το είδαν σαν ένα ακόμα δείγμα υπερβολής και καλτίλας στη νυχτερινή διασκέδαση, άλλοι απλώς γέλασαν με το απρόσμενο της υπόθεσης. Υπήρξαν και εκείνοι που στάθηκαν αποκλειστικά στην αντίδραση της τραγουδίστριας, μιλώντας για επαγγελματισμό και cool διάθεση.

 

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

