ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βγαίνει μπροστά και διαψεύδει τα περί ξυλοδαρμού από τον Δήμαρχο Πάφου η σύζυγός του - «Μακριά τα πολιτικά παιχνίδια»

 24.01.2026 - 21:59
Βγαίνει μπροστά και διαψεύδει τα περί ξυλοδαρμού από τον Δήμαρχο Πάφου η σύζυγός του - «Μακριά τα πολιτικά παιχνίδια»

Θέση απέναντι σε όσα κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας παίρνει η σύζυγος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που δημοσιοποίησε η καταζητούμενη με το ψευδώνυμο «Annie Alexui», κατά κόσμον Ιωάννα Φωτίου από την Πάφο. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί συνοδεύονται από υλικό και έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, συνδέονται με περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, με εμπλοκή του Δημάρχου και της συζύγου του.

Στην ανάρτησή της, η σύζυγος του Δημάρχου κάνει λόγο για συντονισμένη επίθεση σε βάρος της οικογένειάς της, με προφανή στόχο –όπως αναφέρει– την πολιτική φθορά του συζύγου της. Τονίζει πως αναγκάστηκε να τοποθετηθεί δημόσια προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά της από κακοήθειες και κουτσομπολιά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν χρειάζεται προστασία ούτε «αυτόκλητους προστάτες».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι όσοι τη γνωρίζουν πραγματικά, τόσο στον επαγγελματικό της χώρο όσο και στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζουν πως δεν είναι θύμα και δεν ζει με φόβο, σημειώνοντας ότι με τον σύζυγό της ζουν αρμονικά εδώ και 20 χρόνια.

Τέλος, εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τον Φαίδωνα Φαίδωνος, τον οποίο χαρακτηρίζει ως έναν υπέροχο, αξιοπρεπή και έντιμο άνθρωπο, δηλώνοντας περήφανη για τον ίδιο και τις μάχες που δίνει. Κλείνοντας, καλεί όλους να κρατήσουν τα πολιτικά παιχνίδια μακριά από την ίδια και την οικογένειά της.

Αυτούσια η ανάρτηση της:

 

