ΑρχικήΔιεθνή«Ο Αποσυντονιστής»: Η αποκάλυψη του Τραμπ για το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη σύλληψη του Μαδούρο
ΔΙΕΘΝΗ

«Ο Αποσυντονιστής»: Η αποκάλυψη του Τραμπ για το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη σύλληψη του Μαδούρο

 24.01.2026 - 22:29
«Ο Αποσυντονιστής»: Η αποκάλυψη του Τραμπ για το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι ένα μυστικό νέο όπλο, το οποίο ο ίδιος αποκαλεί «The Discombobulator (Ο Αποσυντονιστής)», ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, το συγκεκριμένο όπλο «έκανε τον εξοπλισμό του εχθρού να μην λειτουργεί» κατά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, όταν αμερικανικά ελικόπτερα εισήλθαν στο Καράκας για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, με κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα, χωρίς να χαθεί ούτε μία αμερικανική ζωή.

«Ο Αποσυντονιστής. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι δεν θα ήθελε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη χρήση του στην επιχείρηση. Όπως είπε, οι δυνάμεις που υπερασπίζονταν τον Μαδούρο δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους που διέθεταν, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ρωσικής και κινεζικής προέλευσης οπλικά συστήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο μυστικό όπλο όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που συνδέουν την αμερικανική κυβέρνηση με την αγορά όπλου παλμικής ενέργειας, το οποίο φέρεται να σχετίζεται με περιστατικά που έχουν αποδοθεί στο λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας».

Τι λένε οι μαρτυρίες από τη Βενεζουέλα

Αν και δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το «Discombobulator», μαρτυρίες από τη Βενεζουέλα περιγράφουν ότι ένοπλοι που φρουρούσαν τον Μαδούρο κατέρρευσαν, εμφανίζοντας αιμορραγία από τη μύτη και έντονη δυσφορία. Ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του Μαδούρο ανέφερε ότι «ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ έκλεισαν χωρίς καμία εξήγηση», ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν drones πάνω από τις θέσεις τους και ακολούθησε η άφιξη ελικοπτέρων με περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο ίδιος μάρτυρας περιέγραψε ότι κάποια στιγμή εκτοξεύθηκε κάτι που έμοιαζε με «πολύ έντονο ηχητικό κύμα», προκαλώντας έντονο πόνο, αιμορραγία και αδυναμία κίνησης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι, όπως είπε, δεν μπορούσαν καν να σταθούν όρθιοι μετά την επίδρασή του.

Ο 63χρονος Μαδούρο κρατείται πλέον σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτρομοκρατία. Την ίδια ώρα, καθήκοντα μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας ασκεί η πρώην αντιπρόεδρός του, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «εξαιρετική σχέση» με τη νέα ηγεσία της χώρας, χαρακτηρίζοντας τη Ροντρίγκες «εξαιρετική».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

