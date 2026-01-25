Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαEπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»

 25.01.2026 - 07:24
Eπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το  Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τοπικά στα ορεινά, είναι πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ, διαταραχή από τα δυτικά θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος στην ΕΔΕΚ: Έφυγε από τη ζωή ιδρυτικό της μέλος - «Αγωνιστής μέχρι τέλους» - Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Eπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»
Σοκαριστικό video: Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή - Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι
Στο «μικροσκόπιο» τα βεγγαλικά σε κέντρα διασκέδασης - Οι προειδοποιήσεις, η εγκύκλιος και οι νομικές εκκρεμότητες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ο Αποσυντονιστής»: Η αποκάλυψη του Τραμπ για το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη σύλληψη του Μαδούρο

 24.01.2026 - 22:29
Επόμενο άρθρο

Σοκαριστικό video: Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή - Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι

 25.01.2026 - 07:29
Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Με τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 να απέχουν μόλις τέσσερις μήνες, το πολιτικό σύστημα της Κύπρου εισέρχεται στην τελική ευθεία χωρίς σαφές κέντρο βάρους και χωρίς ξεκάθαρες σταθερές. Η εικόνα που διαμορφώνεται, δεν παραπέμπει σε μια κλασική προεκλογική περίοδο, αλλά σε μια φάση πολιτικής αναδιάταξης, όπου οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται και οι βεβαιότητες καταρρέουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

  •  25.01.2026 - 07:32
Στο «μικροσκόπιο» τα βεγγαλικά σε κέντρα διασκέδασης - Οι προειδοποιήσεις, η εγκύκλιος και οι νομικές εκκρεμότητες

Στο «μικροσκόπιο» τα βεγγαλικά σε κέντρα διασκέδασης - Οι προειδοποιήσεις, η εγκύκλιος και οι νομικές εκκρεμότητες

  •  25.01.2026 - 07:35
Στιγμές τρόμου στη Λεμεσό: Στις φλόγες αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός υποστατικού

Στιγμές τρόμου στη Λεμεσό: Στις φλόγες αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός υποστατικού

  •  25.01.2026 - 08:05
Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία

Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Από μεθυσμένους οδηγούς και ναρκωτικά μέχρι μαχαιροφορία

  •  25.01.2026 - 08:27
Η επιμονή Τραμπ για τη Γροιλανδία «δείχνει» το τέλος των παραδοσιακών συμμαχιών - Πώς θ' αποφύγει η Ευρώπη να γίνει υποτελής των ΗΠΑ

Η επιμονή Τραμπ για τη Γροιλανδία «δείχνει» το τέλος των παραδοσιακών συμμαχιών - Πώς θ' αποφύγει η Ευρώπη να γίνει υποτελής των ΗΠΑ

  •  25.01.2026 - 07:38
Σοκαριστικό video: Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή - Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι

Σοκαριστικό video: Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή - Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι

  •  25.01.2026 - 07:29
Eπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»

Eπιδεινώνεται ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Ισχυρά μποφόρ στο «μενού»

  •  25.01.2026 - 07:24
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  25.01.2026 - 07:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα