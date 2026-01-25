Σοκαριστικό video: Η στιγμή που ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβολούν τον διαδηλωτή - Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι

Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνιμο κάτοικο της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης.

Η συμπλοκή και ο θάνατός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα στον Πρέτι και πολλούς ομοσπονδιακούς πράκτορες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 37χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν λευκός άνδρας, 37 ετών, πολίτης των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση πυροβόλου όπλου από τους πράκτορες.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή του επεισοδίου στη Μινεάπολη, κατά το οποίο ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 37χρονο διαδηλωτή.

Στο βίντεο φαίνονται οι πράκτορες να ακινητοποιούν τον άνδρα στο έδαφος, ενώ εκείνος αντιστέκεται. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί επανειλημμένα προς το μέρος του.

🚨BREAKING: NEW Video shows moments before ICE/Border Patrol agents executed the man in Minneapolis, as he lay motionless on the ground.



In the video, a 51 year old the man was filming agents when they come over and push him, with only his phone in his hand.



No gun, no threat.… pic.twitter.com/bAgUdVjDxz — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 24, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Όπως αναφέρεται, οι πράκτορες προσπάθησαν να αφοπλίσουν τον άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατούσε ημιαυτόματο πιστόλι και προέβαλε σφοδρή αντίσταση.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο πράκτορας που άνοιξε πυρ ενήργησε αμυντικά, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ίδιου και των συναδέλφων του. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ωστόσο ο 37χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων. Το 2023 φέρεται να είχε ετήσιες αποδοχές ύψους 90.783 δολαρίων. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ στον επαγγελματικό του λογαριασμό στο LinkedIn παρουσιαζόταν πρόσφατα και ως «junior scientist».

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με αφοσίωση στους ασθενείς και έντονη αίσθηση καθήκοντος. «Δούλευα μαζί του καθημερινά για χρόνια στο νοσοκομείο Βετεράνων. Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, εργαζόταν με βετεράνους και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Σίγουρα δεν του άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε στη Daily Mail η νοσηλεύτρια Ρουθ Άνγουεϊ.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Πρέτι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της ICE. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

Όπως ανέφερε η οικογένεια, ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από δικαστικά αρχεία.

Οι αντιδράσεις συναδέλφων και φίλων

Φίλοι και συνάδελφοι του Πρέτι τον περιέγραψαν ως πολιτικά ενεργό, ενημερωμένο και πρόθυμο να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε άδικα. «Ήταν πάντα ενημερωμένος για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Μιλούσαμε συνεχώς για την επικαιρότητα», ανέφερε η Ρουθ Άνγουεϊ, προσθέτοντας ότι πίστευε ακράδαντα στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Δρ. Ντιμίτρι Ντρεκόνια, έκανε λόγο για έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο» που είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα σοβαρά ασθενών βετεράνων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr