Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν διαδηλωτή στη Μινεάπολη - Είχε όπλο πάνω του
ΔΙΕΘΝΗ

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν διαδηλωτή στη Μινεάπολη - Είχε όπλο πάνω του

 24.01.2026 - 19:50
Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν διαδηλωτή στη Μινεάπολη - Είχε όπλο πάνω του

Νέο φονικό περιστατικό, έπειτα από εκείνο με τη Ρενέ Γκουντ, σημειώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE άνοιξαν πυρ κατά 51χρονου διαδηλωτή, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην πολιτεία. «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός πιστολιού που, όπως αναφέρει, βρέθηκε στον σημείο του πυροβολισμού.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

«Στις 9:05 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ στελέχη των διωκτικών αρχών του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) πραγματοποιούσαν στοχευμένη επιχείρηση στη Μινεάπολη για τη σύλληψη παράνομα διαμένοντος αλλοδαπού που καταζητούνταν για βίαιη επίθεση, ένα άτομο προσέγγισε πράκτορες της US Border Patrol κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, όπως φαίνεται και στη σχετική εικόνα.

Οι πράκτορες επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, ωστόσο εκείνος προέβαλε σφοδρή αντίσταση. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ένοπλη συμπλοκή αναμένεται να δοθούν στη συνέχεια.

Εκτιμώντας ότι κινδύνευε η ζωή του ίδιου και των συναδέλφων του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά. Διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο παρείχαν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ύποπτο, ωστόσο αυτός διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός επί τόπου.

Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν επίσης δύο γεμιστήρες και δεν έφερε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης -γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπει σε άτομο που ενδεχομένως σκόπευε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να επιτεθεί μαζικά στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Περίπου 200 ταραξίες έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο και άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις. Για λόγους ασφάλειας του κοινού και των αρχών εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου πλήθους.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λύκος στο Τρόοδος; Το βίντεο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media
Προσοχή: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία του
Ώρες αγωνίας για Κύπριο ιδιοκτήτη: Χάθηκε o σκύλος του και δίνει αμοιβή 1.500 ευρώ για την επιστροφή του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος
Ένα 10μηνο αγγελούδι «πέταξε» για τον ουρανό – Θρήνος για τον μικρό Ευάγγελο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Συνεχίζει να καταζητείται 32χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 24.01.2026 - 19:27
Επόμενο άρθρο

Θλίψη για τον θάνατο της Ελένης Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 24.01.2026 - 20:10
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο τραυματισμένο με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν εξετάσεων προχώρησε σε ταυτοποίηση του δράστη και εκδόθηκε εντάλμα σύλληψης εναντίον 30 χρόνου Ελληνοκυπρίου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

  •  24.01.2026 - 17:06
Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  24.01.2026 - 18:13
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

  •  24.01.2026 - 16:18
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

  •  24.01.2026 - 18:32
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

  •  24.01.2026 - 17:55
Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

  •  24.01.2026 - 16:50
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

  •  24.01.2026 - 16:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα