Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν διαδηλωτή στη Μινεάπολη - Είχε όπλο πάνω του

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην πολιτεία. «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός πιστολιού που, όπως αναφέρει, βρέθηκε στον σημείο του πυροβολισμού.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

«Στις 9:05 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ στελέχη των διωκτικών αρχών του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) πραγματοποιούσαν στοχευμένη επιχείρηση στη Μινεάπολη για τη σύλληψη παράνομα διαμένοντος αλλοδαπού που καταζητούνταν για βίαιη επίθεση, ένα άτομο προσέγγισε πράκτορες της US Border Patrol κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, όπως φαίνεται και στη σχετική εικόνα.

Οι πράκτορες επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, ωστόσο εκείνος προέβαλε σφοδρή αντίσταση. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ένοπλη συμπλοκή αναμένεται να δοθούν στη συνέχεια.

Εκτιμώντας ότι κινδύνευε η ζωή του ίδιου και των συναδέλφων του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά. Διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο παρείχαν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ύποπτο, ωστόσο αυτός διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός επί τόπου.

Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν επίσης δύο γεμιστήρες και δεν έφερε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης -γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπει σε άτομο που ενδεχομένως σκόπευε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να επιτεθεί μαζικά στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Περίπου 200 ταραξίες έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο και άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις. Για λόγους ασφάλειας του κοινού και των αρχών εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου πλήθους.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες».

