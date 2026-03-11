Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων

 11.03.2026 - 08:21
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων

Το να κάνετε ντους ενώ το πλυντήριο ρούχων είναι σε λειτουργία δεν είναι ιδανική επιλογή, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς.

Μπορεί να φαίνεται ότι εξοικονομείτε χρόνο, η ταυτόχρονη όμως χρήση νερού και εγκαταστάσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εναλλαγές στη θερμοκρασία.

Σπίτια και διαμερίσματα που έχουν κοινή παροχή για το ντους και το πλυντήριο ενδέχεται να εμφανίσουν πτώσεις στην πίεση και απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό σε παλιές κατοικίες ή σε σπίτια στα χωριά.

Επιβάρυνση λογαριασμού ρεύματος

Η χρήση δύο συσκευών ταυτόχρονα αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, το κόστος του λογαριασμού. Οι ειδικοί συνιστούν να αξιοποιούνται οι ώρες μειωμένου τιμολογίου (νυχτερινό ρεύμα) για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών.

Κίνδυνοι για τις παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Η ταυτόχρονη χρήση νερού και ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης και να προκαλέσει σημαντικές βλάβες.

Σε σπίτια κατασκευασμένα πριν από το 1960, όπου οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι ευάλωτες, η έντονη φόρτιση κατά τον κύκλο πλυσίματος των ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να ελέγχουμε την ασφάλεια στον πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Συμπερασματικά, το να κάνουμε ντους ενώ λειτουργεί το πλυντήριο ενέχει κινδύνους για την υδροδότηση, για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών, για τον λογαριασμό του ρεύματος, αλλά και κατ' επέκταση για την ασφάλεια του ίδιου του ανθρώπου.

Οι ειδικοί συνιστούν να χρησιμοποιούνται οι συσκευές σε διαφορετικές ώρες για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή: iefimerida.gr

