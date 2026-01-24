Θλίψη για τον θάνατο της Ελένης Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Χανδριά, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Χανδριών.