Σοκαριστικό video: 28χρονος αθλητής κατέρρευσε αμέσως μετά το ζύγισμα - Το πρώτο μήνυμα του

Ο Σμόθερμαν παρέμεινε κάτω για πολλά λεπτά και δέχτηκε αρχικά τη βοήθεια του προπονητή του, των security του UFC, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Λίγο αργότερα, πάντως, ο 28χρονος με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε ότι είναι ΟΚ και ότι η λιποθυμία του δεν οφείλεται σε ακραίο “κόψιμο βάρους” όπως συνηθίζεται από αθλητές πριν τη ζύγισή τους.

Θα ακολουθήσουν νέες εξετάσεις μέσα στην εβδομάδα, ενώ προφανώς ο αγώνας του κόντρα στον Ρίκι Σάιμον αναβλήθηκε.

ΠΗΓΗ: Sports24.gr