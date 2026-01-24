Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Είχε διευθετήσει συνάντηση με το θύμα ο 30χρονος καταζητούμενος

Σύμφωνα με ρεπορταζ του καναλιού Alpha, ο άνδρας έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από άλλο πρόσωπο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνες στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 30χρονος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριές ακριβείας, συσκευές χρήσης ναρκωτικών και χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ.

Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο θύμα και δράστης να γνωρίζονταν μεταξύ τους και να είχαν διευθετήσει συνάντηση, η οποία, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φαίνεται να κατέληξε στην επίθεση.

Αργά το απόγευμα, η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας. Ο ύποπτος, που θεωρείται επικίνδυνο πρόσωπο, καταζητείται από τις Αρχές.

Δείτε το απόσπασμα: