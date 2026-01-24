Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΡαγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Είχε διευθετήσει συνάντηση με το θύμα ο 30χρονος καταζητούμενος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Είχε διευθετήσει συνάντηση με το θύμα ο 30χρονος καταζητούμενος

 24.01.2026 - 20:48
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Είχε διευθετήσει συνάντηση με το θύμα ο 30χρονος καταζητούμενος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βαριά τραυματισμένος σε δρόμο της πόλης. Οι Αρχές έλαβαν πληροφορία γύρω στις 5:04 το απόγευμα για τραυματισμένο πρόσωπο, στο οποίο πολίτες που τον εντόπισαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Σύμφωνα με ρεπορταζ του καναλιού Alpha, ο άνδρας έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από άλλο πρόσωπο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προσοχή: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία του

Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έρευνες στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 30χρονος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριές ακριβείας, συσκευές χρήσης ναρκωτικών και χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ.

Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο θύμα και δράστης να γνωρίζονταν μεταξύ τους και να είχαν διευθετήσει συνάντηση, η οποία, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φαίνεται να κατέληξε στην επίθεση.

Αργά το απόγευμα, η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας. Ο ύποπτος, που θεωρείται επικίνδυνο πρόσωπο, καταζητείται από τις Αρχές.

 Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

