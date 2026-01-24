Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τύμπανα πολέμου στην Τεχεράνη: Πιο πιθανή από ποτέ μια αμερικανική επίθεση - Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

 24.01.2026 - 20:59
Τύμπανα πολέμου στην Τεχεράνη: Πιο πιθανή από ποτέ μια αμερικανική επίθεση - Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Πιο πιθανή από ποτέ φαίνεται να είναι μια επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις το αμερικανικό χτύπημα δείχνει να είναι προ των πυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει κρυφτεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Κρύφτηκε σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, φέρεται να έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Με «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

«Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και τρία αντιτορπιλικά κινούνται προς το Ιράν

Η ανησυχία έχει ενταθεί από τη στιγμή που ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόταν προς το Ιράν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η σχετική ομάδα κρούσης του πέρασαν πριν από δύο ημέρες από το στενό της Μαλάκκα μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας και βρίσκονται τώρα στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσδιορίσουν τον ακριβή προορισμό τους.

«Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση για κάθε ενδεχόμενο, έχουμε έναν μεγάλο στόλο που πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην δω τίποτα να συμβαίνει, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος εν πτήσει προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, είχε προειδοποιήσει το Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος, ότι αν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα παρέμβουν.

Ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

 

