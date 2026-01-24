Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Συνεχίζει να καταζητείται 32χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 24.01.2026 - 19:27
Προσοχή: Συνεχίζει να καταζητείται 32χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο Jean-Claude Liyambi Magneli, 32 ετών, από τo Κογκό, κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο, 2025, καθώς επίσης στις 25/09/2025 και στις 08/10/2025, στην Αγία Νάπα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο τραυματισμένο με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν εξετάσεων προχώρησε σε ταυτοποίηση του δράστη και εκδόθηκε εντάλμα σύλληψης εναντίον 30 χρόνου Ελληνοκυπρίου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας.

