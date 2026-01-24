Προσοχή: Συνεχίζει να καταζητείται 32χρονος για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές
Σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο τραυματισμένο με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν εξετάσεων προχώρησε σε ταυτοποίηση του δράστη και εκδόθηκε εντάλμα σύλληψης εναντίον 30 χρόνου Ελληνοκυπρίου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας.