ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους δρόμους οι κάτοικοι στον Μαζωτό - «Φωνάζουν» για τοποθέτηση κινητής μονάδας αφαλάτωσης

 24.01.2026 - 19:00
Στους δρόμους οι κάτοικοι στον Μαζωτό - «Φωνάζουν» για τοποθέτηση κινητής μονάδας αφαλάτωσης

Εκδήλωση διαμαρτυρίας στον Μαζωτό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού κατά της απόφασης τοποθέτησης κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή.

Ο Κοινοτάρχης Μαζοτού Γεώργιος Δημητρίου Παφίτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχει στην κατοχή του ανεξάρτητη μελέτη η οποία αναφέρει ότι συστήνουν να μην εγκατασταθεί μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή λόγω των οικοτόπων που βρίσκονται σε αυτή.

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πανό στα οποία έγραφαν διάφορα συνθήματα όπως «Ζητούμε προστασία του περιβάλλοντος», «χωρίς μελέτες, χωρίς διαβούλευση, όχι στην δικτατορία και στους ερασιτεχνισμούς της κυβέρνησης, μήπως είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας;»

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού απαιτεί «την άμεση ανάκληση ή αναστολή της απόφασης, την εκπόνηση πλήρους και ανεξάρτητης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεκμηριωμένη αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και χωροθετήσεων, την ενημέρωση για την τήρηση των προβλεπόμενων από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασιών».

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού «αναγνωρίζει το υδατικό πρόβλημα και ότι αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας μας, εντούτοις όμως οι πρόχειρες και αυθαίρετες αποφάσεις είναι ανεπίτρεπτες».

Σημειώνει πως «χρειάζονται τεκμηριωμένη μελέτη, διαφάνεια και κοινωνική συναίνεση για τις αποφάσεις που λαμβάνονται».

Ο Κοινοτάρχης Μαζωτού ανέφερε πως «αναγνωρίζουμε το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στον τόπο μας σχετικά με την λειψυδρία, όμως ως Κοινοτικό Συμβούλιο και ως κάτοικοι του Μαζωτού, διαμαρτυρόμαστε για τις πρόχειρες αυθαίρετες αποφάσεις που λαμβάνει το κράτος σχετικά με την συγκεκριμένη αφαλάτωση».

Για αυτό είπε «συγκεκριμένα ζητούμε την άμεση αναστολή της πρόχειρης απόφασης την εκπόνηση πλήρους και ανεξάρτητης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και χωροθετήσεων την ενημέρωση για τήρηση των προβλεπόμενων από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασιών για εκπλήρωση του συγκεκριμένου έργου, την προστασία των οικοτόπων όπως τα λιβάδια Posidonia Oceanica».

Ο κ. Παφίτης σημείωσε πως «έχουμε στην κατοχή μας ανεξάρτητη μελέτη από εταιρεία η οποία αναφέρει ότι στην περιοχή υπάρχουν τέτοιοι οικότοποι και συστήνουν να μην εγκατασταθεί μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή».

Όλα αυτά είπε «τα ζητούμε διότι ακούσαμε ότι προσπαθούν να παρακάμψουν περιβαλλοντικές μελέτες και πολεοδομική αρχή».

Σημείωσε πως «το ερχόμενο Σάββατο 31 Ιανουαρίου θα γίνει συνάντηση στην κοινότητα Μαζωτού στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας και καλούμε τον κόσμο όπως παρευρεθεί για να τύχει σχετικής ενημέρωσης».

Ο Κοινοτάρχης Μαζωτού ανέφερε επίσης πως «στις 19 Ιανουαρίου στείλαμε σχετική επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας και ζητάμε απαντήσεις των σχετικών ερωτημάτων».

Χθες βράδυ, είπε, «έλαβα επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας δεν κάνει καμία αναφορά σε σχέση με εκείνη την επιστολή γι αυτο θα παρακαλέσω την κ. Παναγιώτου όταν θα έρθει στον Μαζωτο το Σάββατο 31 Ιανουαρίου να μας παρουσιάσει περιβαλλοντικές μελέτες για να ενημερωθεί ο κόσμος του Μαζωτού και της Αλαμινού σε σχέση με το θέμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

