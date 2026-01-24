Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΛΑΜ υποστηρίζει ότι οι αναφορές αυτές επιχειρούν να συγκαλύψουν την πολιτική ανεπάρκεια του ΑΚΕΛ και απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μέσα από την ομιλία του – προοίμιο της επερχόμενης ήττας του ΑΚΕΛ – επιλέγει να επιτεθεί στο ΕΛΑΜ για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του.

Οι εποχές που απαγορεύονταν οι αντίθετες απόψεις έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Αν το ΑΚΕΛ επιθυμεί να τις επαναφέρει, μπορεί να μεταναστεύσει στις χώρες που εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει και στις οποίες εφαρμόζονται κομμουνιστικά καθεστώτα και διοικούν τρομοκρατικές οργανώσεις.

Έχει θράσος να μιλά για κινδύνους το Κουμμουνιστικό κόμμα Κύπρου.

Αυτοί που με την καταστροφική τους διακυβέρνηση έστειλαν συμπολίτες μας, στα κοινωνικά παντοπωλεία, στην φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Τις απαντήσεις τις λαμβάνουν άλλωστε από τους πολίτες που τους φράζουν τον δρόμο σε κάθε επόμενη εκλογική διαδικασία.

Ο μόνος που ενισχύει το ΕΛΑΜ και περιθωριοποιεί το ΑΚΕΛ είναι ο ίδιος ο Λαός. Και αυτό λόγω της κρίσης απέναντι στις θέσεις και τις πράξεις ενός εκάστου.

Το ΕΛΑΜ έσωσε την Κύπρο από εθνικές περιπέτειες ανακόπτοντας την πορεία του, προς την εξουσία, την ώρα που άλλοι έβαλαν στόχο ζωής να τους επαναφέρουν.

Το ΕΛΑΜ είναι και θα είναι η μόνη δύναμη που βρίσκεται πάντα απέναντι στο ΑΚΕΛ και τις πολιτικές του.