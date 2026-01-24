Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

 24.01.2026 - 18:32
Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΕΛΑΜ στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος κατά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του κόμματος αναφέρθηκε στην άνοδο της ακροδεξιάς, κάνοντας λόγο και για «ερωτοτροπίες» της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΛΑΜ υποστηρίζει ότι οι αναφορές αυτές επιχειρούν να συγκαλύψουν την πολιτική ανεπάρκεια του ΑΚΕΛ και απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μέσα από την ομιλία του – προοίμιο της επερχόμενης ήττας του ΑΚΕΛ – επιλέγει να επιτεθεί στο ΕΛΑΜ για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του.

Οι εποχές που απαγορεύονταν οι αντίθετες απόψεις έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Αν το ΑΚΕΛ επιθυμεί να τις επαναφέρει, μπορεί να μεταναστεύσει στις χώρες που εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει και στις οποίες εφαρμόζονται κομμουνιστικά καθεστώτα και διοικούν τρομοκρατικές οργανώσεις.

Έχει θράσος να μιλά για κινδύνους το Κουμμουνιστικό κόμμα Κύπρου.

Αυτοί που με την καταστροφική τους διακυβέρνηση έστειλαν συμπολίτες μας, στα κοινωνικά παντοπωλεία, στην φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Τις απαντήσεις τις λαμβάνουν άλλωστε από τους πολίτες που τους φράζουν τον δρόμο σε κάθε επόμενη εκλογική διαδικασία.

Ο μόνος που ενισχύει το ΕΛΑΜ και περιθωριοποιεί το ΑΚΕΛ είναι ο ίδιος ο Λαός. Και αυτό λόγω της κρίσης απέναντι στις θέσεις και τις πράξεις ενός εκάστου.

Το ΕΛΑΜ έσωσε την Κύπρο από εθνικές περιπέτειες ανακόπτοντας την πορεία του, προς την εξουσία, την ώρα που άλλοι έβαλαν στόχο ζωής να τους επαναφέρουν.

Το ΕΛΑΜ είναι και θα είναι η μόνη δύναμη που βρίσκεται πάντα απέναντι στο ΑΚΕΛ και τις πολιτικές του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λύκος στο Τρόοδος; Το βίντεο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media
Προσοχή: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία του
Ώρες αγωνίας για Κύπριο ιδιοκτήτη: Χάθηκε o σκύλος του και δίνει αμοιβή 1.500 ευρώ για την επιστροφή του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος
Ένα 10μηνο αγγελούδι «πέταξε» για τον ουρανό – Θρήνος για τον μικρό Ευάγγελο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

 24.01.2026 - 18:13
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο τραυματισμένο με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν εξετάσεων προχώρησε σε ταυτοποίηση του δράστη και εκδόθηκε εντάλμα σύλληψης εναντίον 30 χρόνου Ελληνοκυπρίου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, τραυματισμού, ληστείας και μαχαιροφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

  •  24.01.2026 - 17:06
Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  24.01.2026 - 18:13
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

  •  24.01.2026 - 16:18
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

Σφοδρή απάντηση ΕΛΑΜ σε Σ. Στεφάνου - «Επιλέγει να επιτεθεί για να καλύψει την ανεπάρκεια του κόμματος του»

  •  24.01.2026 - 18:32
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

  •  24.01.2026 - 17:55
Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

  •  24.01.2026 - 16:50
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

  •  24.01.2026 - 16:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα