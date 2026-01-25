Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είναι κατάντια»: Η ΚΥΣΟΑ «αδειάζει» τον Φειδία για τις αναφορές στην αναπηρία – «Μην κρύβεσαι πίσω από την ατάκα "είμαι μικρός"»

 25.01.2026 - 17:31
«Είναι κατάντια»: Η ΚΥΣΟΑ «αδειάζει» τον Φειδία για τις αναφορές στην αναπηρία – «Μην κρύβεσαι πίσω από την ατάκα "είμαι μικρός"»

 25.01.2026 - 17:31

Απογοήτευση και καταδίκη εκφράζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων σε σημερινή της ανακοίνωση, σχετικά με πρόσφατες αναφορές του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για άτομα με νοητική αναπηρία.

Όπως αναφέρεται, η ΚΥΣΟΑ, παρακολουθεί πάντοτε στενά τις οποιεσδήποτε εξελίξεις αφορούν τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπούμε και παρεμβαίνουμε όταν θίγονται ανθρώπινα δικαιώματα.

«Εκεί όπου θίγεται ο αγώνας μας ενάντια σε παρωχημένες, προσβλητικές και προκλητικές αντιλήψεις, που επικίνδυνα θρέφουν διαχωριστικά πλαίσια για τα άτομα με αναπηρίες. Εκεί όπου θίγεται ο μεγάλος στόχος της συμπερίληψης και δόμησης μία κοινωνίας ισότιμης συμμετοχής, χωρίς προκαταλήψεις και οποιεσδήποτε διακρίσεις», αναφέρεται ακολούθως.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το «ολίσθημα» του Φειδία και το πολιτικό «μέτωπο» – Καταπέλτης τα κόμματα για τις δηλώσεις περί αναπηρίας

«Είναι απογοητευτικό και θεσμικά αποτρεπτικό και καταδικαστέο, εκλελεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν την πατρίδα μας, μάλιστα, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, να εκφέρουν λόγο που αντικατοπτρίζει εποχές σκοταδισμού και απαρτχάιντ. Η ψήφος του κόσμου θα έπρεπε να γεμίζει τον κάθε εκλεγμένο με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης και θα ανάμενε κανείς από έναν νέο άνθρωπο να μην ρίχνει στα τάρταρα το επίπεδο του πολιτικού λόγου, μην έχοντας προφανώς αντίληψη, ότι προσβάλει», τονίζει η ομοσπονδία.

«Πρωτοπόρος και προοδευτικός δεν είσαι ούτε γίνεσαι με το Tik Tok, το you tube, τα pod cast και τα βιντεάκια. Πρωτοπόρος και αντισυστημικός γίνεσαι από το λόγο τον οποίο εκφέρεις και μεταφέρεις στους followers σου και κατ’ επέκταση, απ’ όσα πρεσβεύεις. Και αναμφίβολα η άποψη την οποία ένας εκ των Κύπριων Ευρωβουλευτών, ο κύριος Φειδίας Παναγιώτου, μετάδωσε “περήφανα” απολαμβάνοντας τη σαλάτα του, ότι, δηλαδή, τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι “πελλά”, δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό και εξέλιξη, αλλά κατάντια», προστίθεται σχετικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

«Ντροπή. Απογοήτευση. Αποτροπιασμός. Θυμός. Υπενθυμίζουμε στον κύριο Παναγιώτου ότι δε φοιτά στο νηπιαγωγείο, αλλά πολιτεύεται από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν του επιτρέπουμε να κρυφτεί άτσαλα πίσω από την χιλιοειπωμένη ατάκα του ότι είναι “μικρός και ακόμη μαθαίνει”, ούτε ότι έκανε χιούμορ. Το λιγότερο, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει ταχύρρυθμα μαθήματα σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην εγγενή αξιοπρέπεια κάθε συνανθρώπου μας και παράλληλα, τάχιστη εκμάθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόσμου μας που αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του κόσμου της Κύπρου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Αν επιθυμεί, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μέχρι τότε, τον καλούμε να σταματήσει να εκτροχιάζεται και να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πολιτική για την αναπηρία», καταλήγει η ανακοίνωση.

