Το «ολίσθημα» του Φειδία και το πολιτικό «μέτωπο» – Καταπέλτης τα κόμματα για τις δηλώσεις περί αναπηρίας

Οι δηλώσεις του, που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον παρα-αθλητή Λοΐζο Χρυσάνθου, προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ενώ πυροδότησαν ένα κύμα οργής στο πολιτικό σκηνικό.

Με σκληρές ανακοινώσεις τους, τα πολιτικά κόμματα κάνουν λόγο για «επαίσχυντες αναφορές» και «πολιτική ανωριμότητα», ζητώντας από τον Ευρωβουλευτή την άμεση δημόσια απολογία του.

Διαβάστε αυτούσιες τις ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων:

ΔΗΣΥ: «Ανάρμοστο και απαξιωτικό σχόλιο που προκαλεί οργή»

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το ανάρμοστο, άκρως απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η επαίσχυντη αναφορά του στους πάρα-αθλητές με νοητική αναπηρία προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη, τον κάθε αξιοπρεπή πολίτη ξεχωριστά, και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και αγανάκτηση.

Τέτοια σχόλια για συμπολίτες μας με αναπηρία δεν έχουν καμία θέση όχι μόνο στον δημόσιο διάλογο αλλά πουθενά στην κοινωνία μας.

Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, αν έχει την ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι να απολογηθεί.»

ΑΚΕΛ: «Στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο του Ευρωβουλευτή»

«Οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε διαδικτυακό podcast, με αναφορά σε παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, είναι προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές.

Η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου.

Ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να μένει ασχολίαστος. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία.»

ΕΔΕΚ: «Ντρεπόμαστε εκ μέρους του – Οι πολιτικοί των Apps»

«Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Η ανωριμότητα, η αναλγησία, η έπαρση, η πλήρης αδιαφορία για τις πραγματικότητες των ανθρώπων και της κοινωνίας, εκφράστηκαν στην επαίσχυντη αναφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τους συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία.

Αυτοί είναι οι νεοφανείς "πολιτικοί των Apps".

Ντρεπόμαστε εκ μέρους του.»