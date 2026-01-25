Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο «στόχαστρο» επενδύσεων ο Πρόεδρος: Επαφές Χριστοδουλίδη με το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «στόχαστρο» επενδύσεων ο Πρόεδρος: Επαφές Χριστοδουλίδη με το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν

 25.01.2026 - 18:34
Στο «στόχαστρο» επενδύσεων ο Πρόεδρος: Επαφές Χριστοδουλίδη με το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν

Το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα.

Συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη το απόγευμα στο οίκημα του Επενδυτικού Ταμείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας.

Ακολούθησε συνάντηση με στελέχη και με μέλη του Ταμείου, στην παρουσία του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών του Μπαχρέιν

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του από τον Πρόεδρο της Αρχής Πολιτισμού και Αρχαιοτήτων του Μπαχρέιν.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει χαιρετισμό στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνουν τα εμπορικά επιμελητήρια Κύπρου και Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιάσει την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο πρώην αθλητικογράφος Λάκης Φοιτίδης - Καταγόταν από τη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
VIDEO: «Όταν μου ήρθε ένα καθηλωτικό θέμα υγείας...» - Η αποκάλυψη γνωστής Κύπριας ηθοποιού που έκανε πρώτη φορά
Απίστευτη πρόβλεψη: Οι ζωές αυτών των 3 ζωδίων μπορεί να αλλάξουν για πάντα από τις 26 Ιανουαρίου
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το «ολίσθημα» του Φειδία και το πολιτικό «μέτωπο» – Καταπέλτης τα κόμματα για τις δηλώσεις περί αναπηρίας

 25.01.2026 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Βροχές, σκόνη και παγετός στα ορεινά – Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες

 25.01.2026 - 18:50

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «στόχαστρο» επενδύσεων ο Πρόεδρος: Επαφές Χριστοδουλίδη με το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν

Στο «στόχαστρο» επενδύσεων ο Πρόεδρος: Επαφές Χριστοδουλίδη με το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν

  •  25.01.2026 - 18:34
Το «ολίσθημα» του Φειδία και το πολιτικό «μέτωπο» – Καταπέλτης τα κόμματα για τις δηλώσεις περί αναπηρίας

Το «ολίσθημα» του Φειδία και το πολιτικό «μέτωπο» – Καταπέλτης τα κόμματα για τις δηλώσεις περί αναπηρίας

  •  25.01.2026 - 17:50
Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

  •  25.01.2026 - 07:32
VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

  •  25.01.2026 - 15:32
Επιχείρηση-αστραπή: Αστυνομικοί συνόδευσαν νήπιο με τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο

Επιχείρηση-αστραπή: Αστυνομικοί συνόδευσαν νήπιο με τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο

  •  25.01.2026 - 17:09
Βροχές, σκόνη και παγετός στα ορεινά – Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες

Βροχές, σκόνη και παγετός στα ορεινά – Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες

  •  25.01.2026 - 18:50
Η διαδρομή του πατροκτόνου από τη φυλακή για τη δολοφονία της μητέρας του μέχρι την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο και το εξιτήριο

Η διαδρομή του πατροκτόνου από τη φυλακή για τη δολοφονία της μητέρας του μέχρι την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο και το εξιτήριο

  •  25.01.2026 - 19:03
BINTEO: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral

BINTEO: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral

  •  25.01.2026 - 15:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα