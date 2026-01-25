Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές, σκόνη και παγετός στα ορεινά – Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες

 25.01.2026 - 18:50
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια παροδικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη ενώ στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νότιοιοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ενώ από αργά το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.

