Μητέρα τριών παιδιών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της στην Ισπανία
ΔΙΕΘΝΗ

Μητέρα τριών παιδιών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της στην Ισπανία

 25.01.2026 - 18:56
Μητέρα τριών παιδιών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της στην Ισπανία

Μέχρι θανάτου μαχαιρώθηκε μια 33χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών μέσα στο σπίτι της στην Ισπανία, με τον πρώην σύντροφό της να κρατείται ως ύποπτος.

Σύμφωνα με την Mirror, η Βικτόρια Χαρτ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της σε προάστιο της Μάλαγα μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Το στυγερό έγκλημα έγινε γνωστό όταν τα δύο της παιδιά, ένα αγοράκι και δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας 11 και 7 ετών αντίστοιχα βγήκαν πανικόβλητα και τρέχοντας από την κατοικία τους, για να ενημερώσουν τους γείτονες.

Δίπλα ήταν το κουζινομάχαιρο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μπαίνοντας στο σπίτι, ένας γείτονας που έμενε σε διπλανό σπίτι, βρήκε τη σορό της άτυχης γυναίκας, ενώ δίπλα της υπήρχε πεταμένο ένα κουζινομάχαιρο.

Η 33χρονη φέρεται να είχε μετακομίσει από την Βρετανία στην Ισπανία μερικούς μήνες πίσω κι είχε στήσει μια δική της επιχείρηση δουλεύοντας ως αισθητικός και κομμώτρια. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 33χρονη μόλις είχε χωρίσει από έναν σύντροφο που είχε, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα υπήρχε αρκετή ένταση.

Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχει εγγραφεί στην πλατφόρμα VioGen που έχει θεσπίσει το ισπανικό κράτος από το 2007 για περιπτώσεις θυμάτων έμφυλης βίας.

Μάλιστα, η τοπική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή του ως υπόπτου για το έγκλημα χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών.

Η είδηση του θανάτου της 33χρονης προκάλεσε έντονη θλίψη σε γνωστούς και φίλους της με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι πολλά. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για μια καλή μητέρα κι έναν υπέροχο άνθρωπο που θα τους λείψει πολύ.

«Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»

«Είμαι συντετριμμένη. Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αυτά τα καημένα τα παιδιά. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Σου Χαρτ και σε όλη την οικογένεια. Η Βικτόρια θα μας λείψει πολύ». έγραψε μια φίλη της.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Δεν υπάρχουν λέξεις σε αυτόν τον κόσμο που να μπορούν να περιγράψουν έναν όμορφο άνθρωπο, μια σπουδαία μητέρα, μια σπουδαία φίλη. Βικτόρια Χαρτ, θα μας λείψεις. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μου. Θα μου λείψεις περισσότερο από όσο θα πίστευε κανείς σε αυτόν τον κόσμο».

«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τόσο τέλειοι όσο η Βικτόρια Χαρτ», έγραψε ένας άλλος.

Η νεκροψία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα. Ο ύποπτος πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αύριο, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι πιθανό να τεθεί υπό κράτηση εν αναμονή της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας.

Καταδικάζει την πράξη η τοπική κοινότητα

Ένας εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής στη Μάλαγα δήλωσε: «Η Πολιτοφυλακή διερευνά τον θάνατο μιας γυναίκας στο Αλχαουρίν ελ Γκράντε. Ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη ως ο φερόμενος ως δολοφόνος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλχαουρίν ελ Γκράντε κήρυξε τη Δευτέρα επίσημη ημέρα πένθους και δήλωσε: «Το δημοτικό συμβούλιο θα ήθελε να μεταφέρει τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος, καθώς και την απόλυτη απόρριψη και καταδίκη αυτής της πράξης έμφυλης βίας, μιας κοινωνικής μάστιγας που παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οποία πρέπει να εξαλείψουμε με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Σημειώνεται πάντως ότι αύριο τοπικοί φορείς και σύλλογοι αναμένεται να προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα κρούσματα εγκληματικότητας στην περιοχή, καθώς όπως υποστηρίζουν νιώθουν απροστάτευτοι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

