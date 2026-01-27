Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει

 27.01.2026 - 09:16
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει

H νέα ναπολιτάνικη πίτσα με χαρακτήρα στην καρδιά της πρωτεύουσας

Λίγα βήματα από την Κρατική Πινακοθήκη, στην οδό Κρήτης, το Capisce συστήνεται ως ένα μικρό αλλά ουσιαστικό ραντεβού με τη ναπολιτάνικη πίτσα. Πίσω από τον φούρνο βρίσκονται ο Άριστος και η Ιακωβία Τσίγκη, με ξεκάθαρη φιλοσοφία: σωστή ζύμη, ισορροπημένο ψήσιμο και πρώτες ύλες που μιλούν από μόνες τους.

Το μενού κινείται με άνεση ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Πίτσες όπως η Burrata με φρέσκο pesto βασιλικού (φτιαγμένο στο ίδιο το μαγαζί), η Funghi με porcini και τυριά ή η Jamón Ibérico με hot honey δείχνουν την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον συνδυασμό γεύσεων. Για τους πιο παραδοσιακούς, επιλογές όπως Margherita, Marinara ή Nduja κρατούν γερά τις ιταλικές βάσεις.

Το γεύμα κλείνει ιδανικά με το piccolo calzone γεμιστό με Nutella και μασκαρπόνε – μικρό στο μάτι, μεγάλο σε απόλαυση. Το Capisce προσφέρει dine in σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο όπου μπορείς να παρακολουθείς την προετοιμασία της πίτσας, αλλά και pickup για όσους θέλουν την εμπειρία στο σπίτι. Στα ποτήρια θα βρεις από Peroni και ιταλικές σόδες μέχρι κρασί, cocktails και sparkling water.

(22062026) Κρήτης 2, Λευκωσία. Τρ-Πέμ 18.30-22.00, Παρ-Κ 18.30-22.30.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

