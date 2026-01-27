Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουCap St Georges Hotel & Resort: Ηγεσία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και Στρατηγικός Μετασχηματισμός
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Cap St Georges Hotel & Resort: Ηγεσία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και Στρατηγικός Μετασχηματισμός

 27.01.2026 - 09:23
Cap St Georges Hotel & Resort: Ηγεσία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και Στρατηγικός Μετασχηματισμός

Η Κύπρος και η Πάφος φιλοξενούν ένα υψηλού επιπέδου διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, με θέμα AI Leadership & Strategic Transformation for Senior Executives, που θα πραγματοποιηθεί στο Cap St Georges Hotel & Resort από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το University of Miami – Miami Herbert Business School, μία από τις κορυφαίες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη, που καλούνται να ηγηθούν επιχειρήσεων και οργανισμών, σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών.

Το πρόγραμμα εστιάζει στον στρατηγικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων, στον μετασχηματισμό οργανισμών και στη σύγχρονη ηγεσία, όχι από τεχνική σκοπιά, αλλά από την πλευρά του decision-making, της δημιουργίας αξίας, της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής στρατηγικής και της διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία και στρατηγικά πλαίσια για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το εντατικό τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
· κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η AI αναδιαμορφώνει αγορές και επιχειρηματικά μοντέλα
· ανάλυση της συνεργασίας ανθρώπου - AI και των οργανωτικών της επιπτώσεων
· εφαρμογές AI agents και αυτοματοποίησης στη διοίκηση
· ζητήματα ηγεσίας, ηθικής και εμπιστοσύνης στην εποχή των αλγορίθμων

Στο πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένα μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Miami Herbert Business School, με ισχυρό συνδυασμό ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας.

Δείτε το πρόγραμμα

Ειδικότερα οι εκπαιδευτές:

· Dr. Paul Pavlou Dean, Miami Herbert Business School – University of Miami, & Leonard M. Miller Professor. Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και τη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα τεχνολογικής αλλαγής.

· Dr. Robert Gregory Associate Professor of Business Technology, Miami Herbert Business School – University of Miami, Ms in Business Analytics.
Εξειδικεύεται στη διαχείριση ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, τις οργανωσιακές αλλαγές και την υλοποίηση στρατηγικών τεχνολογίας.

· Dr. Angelika Dimoka Professor of Business Technology, Miami Herbert Business School – University of Miami, Founding Director, Executive Doctorate in Business Administration, Director - Decision Neuroscience Lab. Ερευνά τη διασύνδεση ανθρώπου–τεχνολογίας, τη συμπεριφορά χρηστών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, neuromarketing και την εμπιστοσύνη σε ψηφιακά και AI-driven συστήματα.

· Dr. Marianna Makri Αssociate Professor of Strategic Management, Academic Director, MBA & Accelerated MBA Miami Herbert Business School – University of Miami. Ειδική στη στρατηγική ηγεσία και σε συστήματα λήψης αποφάσεων, την καινοτομία, τη διοίκηση οργανισμών κι τη δημιουργία αξίας σε περιβάλλοντα υψηλής αβεβαιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την απονομή ειδικού πιστοποιητικού Executive Certificate στους συμμετέχοντες.Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Το πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, στο Ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Κύπρο. Με υπερσύγχρονες υποδομές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μοναδική τοποθεσία στη Μεσόγειο, φιλοξενεί συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως κέντρο γνώσης, διαλόγου και επιχειρηματικής αριστείας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει

 27.01.2026 - 09:16
Επόμενο άρθρο

Cap St Georges Hotel & Resort: Leadership in the Age of Artificial Intelligence and Strategic Transformation

 27.01.2026 - 09:27
Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

  •  27.01.2026 - 06:33
Παραπέμφθηκαν σε δίκη οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες - Ελεύθεροι υπό όρους, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Παραπέμφθηκαν σε δίκη οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες - Ελεύθεροι υπό όρους, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  27.01.2026 - 09:55
Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας

  •  27.01.2026 - 09:43
Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

  •  27.01.2026 - 07:07
Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

  •  27.01.2026 - 09:01
Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

  •  27.01.2026 - 08:35
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

  •  27.01.2026 - 08:41
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε αστυνομικό

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε αστυνομικό

  •  27.01.2026 - 09:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα