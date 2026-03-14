Η συγκλονιστική μαρτυρία του 23χρονου για τη δολοφονία του 20χρονου - «Βρισκόμουν σε άμυνα, δεν σκόπευα να κάνω κακό»

 14.03.2026 - 08:49
Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής στην αστυνομία και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που τον χτυπούσαν με τα χέρια. «Από τα χτυπήματα έπεσε κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του, ο 23χρονος φαίνεται να απάντησε αρνητικά λέγοντας πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης. Μάλιστα, όταν βρέθηκε απέναντι στους αστυνομικούς φαίνεται πως έδειξε σημάδια από χτυπήματα που υποστηρίζει ότι δέχθηκε από τον 20χρονο και τα άτομα που ήταν μαζί του.

Σημειώνεται, πάντως, ότι από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην κατάθεσή τους δήλωσαν ότι ο ταυτοποιημένος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μαζί του υπήρχε ένα ακόμη άτομο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει, ωστόσο, το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Στο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.

Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία - νεκροτομή.

Εχθές, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

