Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

​Σήμερα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, παίχτηκε η πρώτη πράξη της δικαστικής αντιπαράθεσης.

​Ο Νίκος Σύκας, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο Χρίστο Πουργουρίδη, κατέθεσε αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου. Στόχος της πλευράς του βουλευτή είναι να «παγώσει» η διαγραφή του, εμποδίζοντας το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος να επικυρώσει τον αποκλεισμό του κατά τη συνεδρία της 28ης Φεβρουαρίου.

​Από την πλευρά του, ο ΔΗΣΥ, με νομικό σύμβουλο τον Κρις Τριανταφυλλίδη, χαρακτήρισε το αίτημα της πλευράς Σύκα ως «πρόωρο». Η νομική ομάδα του κόμματος ζήτησε και έλαβε χρόνο για να καταχωρίσει ένσταση, με το Δικαστήριο να θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 24 Φεβρουαρίου.