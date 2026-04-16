ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

 16.04.2026 - 19:27
Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγήθηκαν σήμερα μια 41χρονη και ένας 19χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι αναφορικά με διερευνώμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμών αυτοκινήτων, εμπρησμού υποστατικού, απόπειρας εμπρησμού υποστατικού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα. Το δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ερευνών.

Οι δύο συλληφθέντες είναι ύποπτοι για συνολικά δώδεκα αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμοί, απόπειρες εμπρησμού, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα και σε άλλες επαρχίες.

Ο 19χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έλαβε χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ για συμμετοχή σε μία από τις τέσσερις υποθέσεις που εξετάζονται στην Πάφο. Οι υποθέσεις αφορούν δύο εμπρησμούς οχημάτων στις 25 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου, τον εμπρησμό καφετέριας στη λεωφόρο Αγαπήνωρος στις 4 Απριλίου, καθώς και απόπειρα εμπρησμού του ίδιου υποστατικού τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ωστόσο, ο 19χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής κατονομάσει το πρόσωπο που φέρεται να τον πλήρωσε, ενώ οι αρχές αναζητούν και συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 4:25, όταν μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν  ενοικιαζόμενο όχημα με πλαστές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, να σταθμεύει έξω από καφετέρια που είχε στοχοποιηθεί πρόσφατα από εμπρηστές.

Οι επιβαίνοντες προσέγγισαν το υποστατικό κρατώντας μπουκάλι και ρόπαλο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το όχημα συγκρούστηκε με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και κινήθηκε επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, πριν καταλήξει σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο έξω από οικία, όπου βρισκόταν η 41χρονη. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο από γραφείο στη Λάρνακα και ότι το παραχωρούσε σε συγγενικά πρόσωπα του συζύγου της, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σοβαρές υποθέσεις.

Ωστόσο, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους εμπρησμούς. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος, ο οποίος κινείτο πεζός σε χωματόδρομο της ίδιας επαρχίας. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για αυτόφωρο αδίκημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις στα καύσιμα - Η θέση του Συνδέσμου Καταναλωτών

Νέα παράταση μέχρι τέλος 2028 για αδειοδότηση ξενοδοχείων ενέκρινε η Βουλή

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

