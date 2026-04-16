Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις στα καύσιμα - Η θέση του Συνδέσμου Καταναλωτών

Σήμερα, αναφέρει συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος, «συγκεκριμένη εταιρεία εισαγωγής πετρελαιοειδών ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, και αύξηση στην τιμή της βενζίνης 95 κατά δυο σεντ το λίτρο».

Δυστυχώς, από τη σημερινή παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της αύξησης στις λιανικές τιμές των πρατηρίων παρατηρήθηκαν, προσθέτει, ότι 22 πρατήρια άλλης εταιρείας εισαγωγής πετρελαιοειδών αύξησαν και αυτά τις τιμές τους, χωρίς η εταιρεία τους να ανακοινώσει κάποια αύξηση.

Από τα 22 πρατήρια που αύξησαν τις τιμές τους χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας τους για αύξηση, τα 7 πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους πιο πάνω και από την αύξηση που ανακοινώθηκε από την άλλη εταιρεία, επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Αναφέρει περαιτέρω ότι όλα τα πρατήρια της εταιρείας που ανακοίνωσε την αύξηση περιορίστηκαν μέσα στο όριο της αύξησης των 2 σεντ το λίτρο ή ακόμα και σε χαμηλότερο όριο από τα 2 σεντ της αύξησης.

«Τονίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια παρανομία από τους πρατηριούχους που αύξησαν τις τιμές τους χωρίς η εταιρεία εισαγωγής να ανακοινώσει κάποια αύξηση», τονίζει.

«Είναι λυπηρό όμως οι Αρμόδιες Αρχές να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων και ότι θα πάρουν αμέσως όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για μια αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών», αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, προσθέτοντας πως εκτιμά ότι «οι δηλώσεις των Αρμόδιων Αρχών είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και γίνονται για σκοπούς εντυπώσεων».

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, καταλήγει η ανακοίνωση, κατέχει λεπτομερή στοιχεία με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων πετρελαιοειδών, όπως επίσης και την ώρα και το ποσό της διαμόρφωσης των τιμών τους.