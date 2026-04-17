Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Στην Κύπρο, η συζήτηση περνά πλέον σε πρακτικό επίπεδο, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να βρίσκεται προ των πυλών.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, «η προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή του αναμένεται εντός του έτους μέσω της πλατφόρμας «Ψηφιακός Πολίτης».

Παράλληλα, προωθείται η θέσπιση των 15 ετών ως ελάχιστου ορίου για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών στα social media. Το σχετικό πλαίσιο θα καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής, τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης, καθώς και μεταβατικές ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline από το υφυπουργείο Καινοτομίας, το επόμενο διάστημα θα ετοιμαστεί Σχέδιο Δράσης.

Όσον αφορά την εφαρμογή της απαγόρευσης, αυτή αναμένεται αρχές του 2027, μετά τη λήψη της πολιτικής απόφασης, τη ψήφιση των νομοθετημάτων, την ενσωμάτωση του μηχανισμού προστασίας στον Ψηφιακό Πολίτη και την υιοθέτησή του από τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έρχεται ολιστικό Σχέδιο Δράσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υφυπουργείο Καινοτομίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ένα ολιστικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των ανηλίκων, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει:

- νομοθετικές ρυθμίσεις

- εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις

- πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου.

Πώς θα λειτουργεί η επαλήθευση ηλικίας

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης». Ο μηχανισμός που αναπτύσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στο οποίο συμμετέχουν επτά χώρες - μεταξύ τους και η Κύπρος - θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή.

Κατά την εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα εμφανίζεται ένας κωδικός QR τον οποίο οι χρήστες θα σαρώνουν μέσω της εφαρμογής του Ψηφιακού Πολίτη στο κινητό τους, και εφόσον είναι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό τους, θα επιβεβαιώνουν στη συνέχεια την ταυτότητά τους μέσω βιομετρικών δεδομένων, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η πραγματική ηλικία, περιορίζοντας τα φαινόμενα ψευδών δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», μέσω της οποίας άτομα άνω των 14 ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύουν την ψηφιακή μορφή της ταυτότητάς τους, είναι ήδη διαθέσιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις όπως είναι αυτές της πώλησης καπνού και οινοπνευματωδών ποτών, όπου απαιτείται η εξακρίβωση της ηλικίας κάποιου ατόμου στον φυσικό κόσμο. Μέσω της εφαρμογής, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τα στοιχεία ταυτότητας, περιλαμβανομένης της ηλικίας των πολιτών/πελατών τους, πριν από την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.

Αυτό είναι σήμερα εφικτό κάνοντας scan τον κωδικό QR που παρουσιάζει μέσω της εφαρμογής ο χρήστης/πολίτης. Οι πληροφορίες της ψηφιακής μορφής της ταυτότητας που λαμβάνεται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» στην κινητή συσκευή αυτού που διενεργεί τον έλεγχο, δεν μπορούν να αλλοιωθούν.