ΑρχικήΚοινωνία
Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

 17.04.2026 - 06:31
Δεν βρίσκουμε την ησυχία μας με όλα όσα συμβαίνουν, από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε χοίρους, τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Σάντυ και τους τους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσιώτη και στο βάθος οι επικίνδυνες πολυκατοικίες που αναμένεται να κριθούν ακατάλληλες με τους ένοικους να πρέπει να βρουν νέο σπίτι.

Κι όλα αυτά ένα μήνα περίπου πριν τις Βουλευτικές Εκλογές με την προεκλογική μηχανή να βγάζει ατμούς.

Δεν είναι παράλογο που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη αλλά και τον συνάνθρωπο του.

Αφθώδης Πυρετός

Κρούσμα εντοπίστηκε σε χοιροστάσιο στα όρια του Παλιομετόχου, στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου Λευκωσίας, ακριβώς στα σύνορα με τη Νεκρή Ζώνη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης Πυρετός: Ο Χοιροτρόφος έμαθε για το κρούσμα από τον… γιο του - Δεν τον ενημέρωσε κανείς επίσημα

Το μέγεθος της φάρμας και το γεγονός ότι γειτνιάζει με άλλες δύο φάρμες προκαλεί ανησυχία τόσο για πιθανές ελλείψεις στο χοιρινό κρέας αλλά και αύξηση των τιμών του.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κύπρου, Κώστας Λειβαδιώτης, ανέφερε ότι βεβαίως είναι κάτι που μας ανησυχεί αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα καθώς σε όλη την επικράτεια των ελεύθερων περιοχών υπάρχουν περί των 50 χοιροστασίων.

Υπόθεση «Σάντυ»

Βγήκε μπροστά ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης δηλώντας πως «βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης ‘Σάντυ’», τονίζοντας πως «κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Οι δηλώσεις ήρθαν μετά τις αναφορές Νίκου Κληρίδη περί προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης από τις Αρχές καθώς και τα νέα τεκμήρια που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Επικίνδυνες οικοδομές

Μετά τις προχθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος προέτρεπε τους ΕΟΑ να δώσουν τις επικίνδυνες οικοδομές στη δημοσιότητα, κάποιοι ΕΟΑ προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Συγκεκριμένα στη Λευκωσία υπάρχουν 268 επικίνδυνα κτίρια ενώ στην Πάφο, 226 ετοιμόρροπες οικοδομές σε όλη την επαρχία.

Την ίδια ώρα, το ΕΤΕΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δημιουργία πλατφόρμας για καταγραφή των επικίνδυνων οικοδομών καθώς και για παροχή, ηλεκτρονικά, βασικής πληροφόρησης με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικοδομής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πρωτοβουλία μετά την τραγωδία: Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επικίνδυνες οικοδομές

Το βασικό ερώτημα που θέτουμε είναι: αν κριθούν ακατάλληλες οι οικοδομές και κάνουν έξωση στους ένοικους πώς θα αποζημιωθούν και πόσο εύκολο θα είναι να βρουν νέο σπίτι; Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

  •  17.04.2026 - 06:33
Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο - Η Βηρυτός καταγγέλλει παραβιάσεις από το Ισραήλ

Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο - Η Βηρυτός καταγγέλλει παραβιάσεις από το Ισραήλ

  •  17.04.2026 - 06:52
23 Απριλίου 2026: Η αργία που «δεν ήθελε» ο Αρχιεπίσκοπος αλλά επέβαλαν οι κανονισμοί

23 Απριλίου 2026: Η αργία που «δεν ήθελε» ο Αρχιεπίσκοπος αλλά επέβαλαν οι κανονισμοί

  •  17.04.2026 - 06:35
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

  •  17.04.2026 - 06:39
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  17.04.2026 - 06:41

