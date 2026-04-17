Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Κι όλα αυτά ένα μήνα περίπου πριν τις Βουλευτικές Εκλογές με την προεκλογική μηχανή να βγάζει ατμούς.

Δεν είναι παράλογο που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη αλλά και τον συνάνθρωπο του.

Αφθώδης Πυρετός

Κρούσμα εντοπίστηκε σε χοιροστάσιο στα όρια του Παλιομετόχου, στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου Λευκωσίας, ακριβώς στα σύνορα με τη Νεκρή Ζώνη.

Το μέγεθος της φάρμας και το γεγονός ότι γειτνιάζει με άλλες δύο φάρμες προκαλεί ανησυχία τόσο για πιθανές ελλείψεις στο χοιρινό κρέας αλλά και αύξηση των τιμών του.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κύπρου, Κώστας Λειβαδιώτης, ανέφερε ότι βεβαίως είναι κάτι που μας ανησυχεί αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα καθώς σε όλη την επικράτεια των ελεύθερων περιοχών υπάρχουν περί των 50 χοιροστασίων.

Υπόθεση «Σάντυ»

Βγήκε μπροστά ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης δηλώντας πως «βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης ‘Σάντυ’», τονίζοντας πως «κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Οι δηλώσεις ήρθαν μετά τις αναφορές Νίκου Κληρίδη περί προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης από τις Αρχές καθώς και τα νέα τεκμήρια που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Επικίνδυνες οικοδομές

Μετά τις προχθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος προέτρεπε τους ΕΟΑ να δώσουν τις επικίνδυνες οικοδομές στη δημοσιότητα, κάποιοι ΕΟΑ προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Συγκεκριμένα στη Λευκωσία υπάρχουν 268 επικίνδυνα κτίρια ενώ στην Πάφο, 226 ετοιμόρροπες οικοδομές σε όλη την επαρχία.

Την ίδια ώρα, το ΕΤΕΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δημιουργία πλατφόρμας για καταγραφή των επικίνδυνων οικοδομών καθώς και για παροχή, ηλεκτρονικά, βασικής πληροφόρησης με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικοδομής.

Το βασικό ερώτημα που θέτουμε είναι: αν κριθούν ακατάλληλες οι οικοδομές και κάνουν έξωση στους ένοικους πώς θα αποζημιωθούν και πόσο εύκολο θα είναι να βρουν νέο σπίτι; Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα.