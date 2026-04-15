Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

ΑρχικήΚοινωνίαΈκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία
 15.04.2026 - 15:43
Έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων λειτουργών αδειοδότησης του Οργανισμού, παρουσία και του νομικού συμβούλου του, με στόχο τη λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης για τις επικίνδυνες και ετοιμόρροπες οικοδομές, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάφο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττικοπίτη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που συνέλεξε στην πόλη και επαρχία Πάφου υπάρχουν 226 ετοιμόρροπες οικοδομές εκ των οποίων οι 71 είναι στα δημοτικά όρια Πάφου. Από τις 71 οι 10- 12 είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση, οι 109 βρίσκονται στις κοινότητες και στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς 46, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την υπηρεσιακή σύσκεψη απασχόλησε η διαδικασία που θα ακολουθήσουν από τώρα στο εξής για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων επικίνδυνων οικοδομών. Δόθηκαν επίσης οδηγίες ώστε να προχωρήσουν για την εξασφάλιση διαταγμάτων εκκένωσης.

Ο κ. Πιττοκοπίτης αναφέρθηκε και στην τηλεδιάσκεψη των πέντε προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, μαζί με τους αρμόδιους λειτουργούς που ακολούθησε, ώστε να υπάρξει συντονισμένη, παγκύπρια αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου επανέλαβε ότι απαιτείται άμεση συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, ώστε να προωθηθούν τροποποιήσεις που θα καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες σήμερα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δυσάρεστων εξελίξεων.

Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία ενώ έκανε ηλιοθεραπεία στην Ισπανία: «Το καλύτερο μακιγιάζ είναι του ήλιου και της καλής διάθεσης»

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

