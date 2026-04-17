ΑρχικήΠολιτική
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

 17.04.2026 - 06:28
Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται στην υπόθεση «Σάντη», φέρνοντας στο προσκήνιο νέο ηχητικό ντοκουμέντο.

«Εδώ και δέκα μέρες η Αστυνομία εργάζεται πυρετωδώς για να αποδείξει πως αυτά που υπέδειξα με το αρχικό μου δημοσίευμα είναι προϊόν της φαντασίας μου. Η κυβέρνηση επιστράτευσε όλα τα μέσα που διαθέτει για να με γελοιοποιήσει προσωπικά».

Όπως αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης, το νέο ηχητικό υλικό χωρίζεται σε τρία μέρη: αρχικά περιλαμβάνει ηχητικό μήνυμα από συνομιλία της «Σάντη» με τον Στέλιο Ορφανίδη κατά την άφιξή της στη Χαϊδελβέργη, όπου στο υπόβαθρο ακούγονται ανακοινώσεις στα γερμανικά. Στη συνέχεια καταγράφεται τηλεφωνική συνομιλία τους σχετικά με πρόταση αλλαγής ονόματος για λόγους προστασίας, ενώ στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην οικογενειακή της κατάσταση και τα παιδιά της.

«Η Σάντη φαίνεται πως χρησιμοποιούσε στα μηνύματα της φωτογραφίες που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως αυτή με την πληγή στο χέρι. Δεν γνωρίζω γιατί επέλεγε να υποστηρίζει τα γεγονότα που περιγράφει με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Τα μηνύματά της με τις πληγές φαίνεται να στάλθηκαν όταν ζητούσε βοήθεια από τον παραλήπτη τους. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευάλωτη της θέση, την σύγχυση της, την ανάγκη της να γίνει πιστευτή και να εξασφαλίσει την βοήθεια που ζητούσε απεγνωσμένα όταν φοβόταν για την ζωή της και το μέλλον των παιδιών της. Όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, η βάση της έρευνας μου είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τα οποία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες χρήζουν ποινικής διερεύνησης. Είναι η ουσία των πληροφοριών αυτών που πρέπει να διερευνηθεί».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αυτό που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας είναι το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα μηνύματα.

Αυτούσια η ανάρτηση Δρουσιώτη:

 

 

 

Έντονη η σκόνη στην ατμόσφαιρα:  Πότε να περιμένουμε βροχές; Η θερμοκρασία και το «καιρικό μενού» το Σαββατοκύριακο – Δείτε αναλυτικά

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

