ΑρχικήΚοινωνίαΈντονη η σκόνη στην ατμόσφαιρα:  Πότε να περιμένουμε βροχές; Η θερμοκρασία και το «καιρικό μενού» το Σαββατοκύριακο – Δείτε αναλυτικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη η σκόνη στην ατμόσφαιρα:  Πότε να περιμένουμε βροχές; Η θερμοκρασία και το «καιρικό μενού» το Σαββατοκύριακο – Δείτε αναλυτικά

 17.04.2026 - 06:18
Έντονη η σκόνη στην ατμόσφαιρα:  Πότε να περιμένουμε βροχές; Η θερμοκρασία και το «καιρικό μενού» το Σαββατοκύριακο – Δείτε αναλυτικά

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται μέχρι την Κυριακή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα νότια και νοτιοανατολικά παράλια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει το Σάββατο αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

 

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

  •  17.04.2026 - 06:30
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

  •  17.04.2026 - 06:33
Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

  •  17.04.2026 - 06:31
Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο - Η Βηρυτός καταγγέλλει παραβιάσεις από το Ισραήλ

  •  17.04.2026 - 06:52
23 Απριλίου 2026: Η αργία που «δεν ήθελε» ο Αρχιεπίσκοπος αλλά επέβαλαν οι κανονισμοί

  •  17.04.2026 - 06:35
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

  •  17.04.2026 - 06:39
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  17.04.2026 - 06:41

