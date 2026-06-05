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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

 05.06.2026 - 08:55
Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

Αποκλεισμένη η πρόσβαση σε χωριό από την πόλη.

Συγκεκριμένα εδώ και καιρό υπήρχε πρόβλημα με τα έργα για τον δρόμο από την Πάφο στα Κονιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νάνου στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, συγκάλεσε χθες σύσκεψη στην παρουσία και του Μηχανικού του Δήμου Ιεροκηπίας και του Αντιδημάρχου των Κονιών και άλλων εκπροσώπων της εργοληπτικής εταιρείας που ανακατασκευάζει τον δρόμο προς τα Κονιά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, εδώ και αρκετούς μήνες από τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Πάφου μέχρι τα Κονιά είναι αποκλεισμένη η πρόσβαση. Και ο λόγος είναι γιατί έπρεπε να γίνει εκεί η ανακατασκευή, κυρίως στο ένα σημείο που είναι η γέφυρα.

Αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Στη σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου επιδιώχθηκε να υπάρξει ένα συντονισμός γιατί θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα εντελώς. Τώρα είναι μόνον η κάθοδος ανοιχτή από τα Κονιά δηλαδή προς την Πάφο και δεν επιτρέπεται η άνοδος.

«Θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος εντελώς για κάποιες ημέρες, για τουλάχιστον μία εβδομάδα και στη συνέχεια να ανοίξει, να προσπαθήσουν να είναι αμφίδρομη η κίνηση ή να αλλάξουν την κατεύθυνση, να είναι δηλαδή η πρόσβαση προς τα Κονιά και μετά το αντίθετο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα έργα. Αυτό το οποίο επιδιώχθηκε χθες και συμφωνήθηκε είναι ότι θα γίνουν προσπάθειες να επιταχυνθεί η κατασκευή εκεί των έργων ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία», κατέληξε ο Κώστας Νάνος.

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