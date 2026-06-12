Οδηγός λεωφορείου κοιμήθηκε στο τιμόνι προσέκρουσε σε τοίχο - Δείτε βίντεο από το σοβαρό τροχαίο στην Τουρκία

Από το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ο 27χρονος οδηγός κλείνει τα μάτια του με αποτέλεσμα το λεωφορείο να παρεκκλίνει της πορείας του και να «καρφωθεί» στον τοίχο.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι έρευνες

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν αμέσως διασώστες και ασθενοφόρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των επιβατών στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, οι επτά επιβαίνοντες φέρουν ελαφρά έως μέτρια τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Παράλληλα, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές κατέσχεσαν το ψηφιακό υλικό από την κάμερα του λεωφορείου, ενώ ο συλληφθείς υποβάλλεται σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Αντιδράσεις

Το περιστατικό αυτό έδωσε νέα τροφή στη δημόσια αντιπαράθεση στην Τουρκία σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών. Συνδικαλιστικοί φορείς καταγγέλλουν ότι οι επαγγελματίες του κλάδου υπόκεινται σε εξαντλητικά προγράμματα χωρίς επαρκή ξεκούραση, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων στα ωράρια.

Την ίδια ώρα, συγκοινωνιολόγοι πιέζουν για τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων κανόνων, προτείνοντας την υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης κόπωσης στα επαγγελματικά οχήματα, ώστε να προλαμβάνονται ανάλογα συμβάντα στο μέλλον.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr