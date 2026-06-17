Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή – Σε κατάσταση επιφυλακής η μοίρα Αεροπυρόσβεσης

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα υλικά, τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:51.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλέπειας, καθώς επίσης και οι Εθελοντικές Ομάδες Άτλας και Blue Heart.

Η πυρκαγιά, η οποία βρισκόταν σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή, φαίνεται να εκδηλώθηκε στην άκρη αγροτικού δρόμου, σε σημείο πλησίον παράνομου σκυβαλότοπου.

Η Μοίρα Αεροπυρόσβεσης (Μ.ΑΕ.) τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, χωρίς να χρειαστεί η συνδρομή των πτητικών μέσων.