Προσοχή: Καταγγελία για διάρρηξη κλειδωμένου οχήματος σε περιοχή της Λεμεσού - Άρπαξαν χρηματικό ποσό

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις της ΚΕΟ και τα καταστήματα Lidl, δίπλα από τους πύργους που βρίσκονται υπό ανέγερση στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Όπως αναφέρει ο πολίτης, το όχημά του ήταν κλειδωμένο, ωστόσο άγνωστα πρόσωπα κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του και να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό που είχε αφήσει μέσα.

Ο ίδιος απευθύνει έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει την τοποθέτηση χρημάτων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων στο εσωτερικό των οχημάτων, ακόμη και όταν αυτά είναι κλειδωμένα.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι επιτήδειοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεθόδους παραβίασης οχημάτων χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτοί, καλώντας τους πολίτες να ενημερώσουν φίλους και συγγενείς ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.