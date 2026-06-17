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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιδιά με καρκίνο αναρρώνουν δίπλα σε τρυπάνια στο Μακάρειο - Οι εικόνες που σοκάρουν και οι δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν - Βίντεο

 17.06.2026 - 08:46
Παιδιά με καρκίνο αναρρώνουν δίπλα σε τρυπάνια στο Μακάρειο - Οι εικόνες που σοκάρουν και οι δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν - Βίντεο

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες από αρμόδιους φορείς και αξιωματούχους, οι συνθήκες στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου παραμένουν, σύμφωνα με τους γονείς, αμετάβλητες.

Οι οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται στην κλινική καταγγέλλουν ότι εξακολουθούν να βιώνουν καθημερινά την ίδια δύσκολη πραγματικότητα, με τους θορύβους από τα έργα αναβάθμισης να ξεκινούν από νωρίς το πρωί και να συνεχίζονται μέχρι αργά το απόγευμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή «Alpha Καλημέρα», όπου μίλησε η μητέρα παιδιού της Παιδοογκολογικής, Έλενα Παναγιώτου, η οποία περιέγραψε την κατάσταση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

«Μας είπαν 10 μέρες, πέρασαν μήνες»

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα επιλυόταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα εντός περίπου δέκα ημερών. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι μήνες πέρασαν χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες νοσηλείας.

Οι γονείς τονίζουν ότι τα παιδιά δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να αναρρώνουν ή να υποβάλλονται σε θεραπείες μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο θόρυβο και αναστάτωση.

Η πιο δύσκολη στιγμή

Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερα επώδυνες είναι οι στιγμές όταν ένα παιδί επιστρέφει από χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία στο δωμάτιό του και καλείται να ξεκουραστεί υπό τους συνεχείς ήχους από τρυπάνια και οικοδομικές εργασίες.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα ενώπιον αρμοδίων, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε και η Κατερίνα Αγαπητού στην εκπομπή, από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από διάφορα επίπεδα της Πολιτείας , από την Προεδρία της Δημοκρατίας και τη Βουλή μέχρι διοικητικούς παράγοντες , ότι θα λαμβάνονταν μέτρα για την επίλυση του προβλήματος.

«Πέντε μήνες μετά, τίποτα δεν άλλαξε»

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη απογοήτευση στους γονείς είναι ότι, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που δόθηκαν, πέντε μήνες αργότερα η καθημερινότητα στην Παιδοογκολογική παραμένει η ίδια.

Οι οικογένειες ζητούν άμεσες λύσεις και όχι νέες διαβεβαιώσεις, τονίζοντας ότι τα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική αξίζουν συνθήκες ηρεμίας, αξιοπρέπειας και φροντίδας, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

 

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