Έπιασαν επ' αυτοφώρω ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στη Τουρκία - Δείτε φωτογραφίες

Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για διάρρηξη, όμως η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τα πλάνα, ένας άνδρας και μία γυναίκα είχαν εισέλθει στο τζαμί και είχαν ερωτικές επαφές στον χώρο.

Ο μουεζίνης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα. Μέσω των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο υπόπτους και να συλλάβουν το ζευγάρι σύντομα.

Kocaeli'de tarihi bir camide sabah ezanı için gelen müezzin, Cami içerisinde iki şahsın ilişkiye girdiğini görüp polis çağırdı.



Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde olayı “fantezi amaçlı ve farklı bir deneyim için” yaptıklarını belirttikten sonra serbest bırakıldı. pic.twitter.com/pZXGCOIiwx — KIT Ajans (@KitAjans) June 15, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Özgür Kocaeli, οι δύο συλληφθέντες, κατά την απολογία τους, υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην πράξη αυτή «για λόγους φαντασίωσης και ως μια διαφορετική εμπειρία».

Μετά την προσαγωγή τους στη Δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr