Έπιασαν επ' αυτοφώρω ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στη Τουρκία - Δείτε φωτογραφίες

«Κράτος Μαφία»: Η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Τα επόμενα βήματα και η μεγάλη δοκιμασία των θεσμών
Η ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που συνδέεται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη ήταν αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Όχι μόνο λόγω των προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στα ευρήματα της έρευνας, αλλά κυρίως γιατί ανοίγει μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.