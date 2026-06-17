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ΔΙΕΘΝΗ

Έπιασαν επ' αυτοφώρω ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στη Τουρκία - Δείτε φωτογραφίες

 17.06.2026 - 08:48
Έπιασαν επ' αυτοφώρω ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στη Τουρκία - Δείτε φωτογραφίες

Στο Κοτζάελι της Τουρκίας, ο μουεζίνης ενός ιστορικού τζαμιού, που είχε φτάσει για την πρωινή προσευχή, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε θορύβους από το εσωτερικό του κτηρίου.

Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για διάρρηξη, όμως η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τα πλάνα, ένας άνδρας και μία γυναίκα είχαν εισέλθει στο τζαμί και είχαν ερωτικές επαφές στον χώρο.

Ο μουεζίνης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα. Μέσω των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο υπόπτους και να συλλάβουν το ζευγάρι σύντομα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Özgür Kocaeli, οι δύο συλληφθέντες, κατά την απολογία τους, υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην πράξη αυτή «για λόγους φαντασίωσης και ως μια διαφορετική εμπειρία».

Μετά την προσαγωγή τους στη Δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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