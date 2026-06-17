Ταλαιπωρία για οδηγούς: Πάρκαραν και στις δύο πλευρές και μπλόκαραν δρόμο - Δείτε φωτογραφία

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση πολίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κατήγγειλε την κατάσταση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σημείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανεξέλεγκτη στάθμευση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς κανένα όχημα δεν μπορούσε να περάσει από τον δρόμο, προκαλώντας ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε φωτογραφία: