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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα για «Κράτος Μαφία»: «Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Πρόεδρο» - Η απάντηση Λετυμπιώτη για τις 3.000 σελίδες που «καίνε» τους θεσμούς

 17.06.2026 - 09:00
Πόρισμα για «Κράτος Μαφία»: «Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Πρόεδρο» - Η απάντηση Λετυμπιώτη για τις 3.000 σελίδες που «καίνε» τους θεσμούς

Αναστάτωση επικρατεί στο πολιτικό και θεσμικό οικοδόμημα της Κύπρου, μετά τη δημοσιοποίηση του ογκώδους πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η έρευνα, η οποία ξεπερνά τις 3.000 σελίδες, φέρνει στο φως ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που βαραίνουν, μεταξύ άλλων, τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και μια σειρά από ανώτατους κρατικούς και δικαστικούς αξιωματούχους.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Λετυμπιώτης αναγνώρισε τη μέγιστη σοβαρότητα της κατάστασης και τόνισε ότι η διασφάλιση μιας πλήρους και αδιάβλητης διαδικασίας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Υπογράμμισε παράλληλα τη θεσμική υπευθυνότητα που πρέπει να επιδείξει η πολιτεία.

Απαντώντας στο φλέγον ερώτημα για το αν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης, θα πρέπει να αυτοεξαιρεθούν από τη διαδικασία λόγω του ότι υπηρέτησαν ως Υπουργοί στην κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, ο κ. Λετυμπιώτης επέλεξε να κρατήσει θεσμικές αποστάσεις. Διευκρίνισε ότι η Εκτελεστική Εξουσία δεν μπορεί και δεν νομιμοποιείται να δώσει οδηγίες ή να παρέμβει στο έργο ανεξάρτητων αρχών, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών. Παρέπεμψε ωστόσο στη σχετική δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του τέως Προέδρου, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εξαιρεθεί, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρο το πόρισμα θα παραδοθεί επίσημα στη Νομική Υπηρεσία, η οποία και θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ερώτηση για το αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξεπλάγη από τις αποκαλύψεις, δεδομένου ότι υπήρξε στενός συνεργάτης και Υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη κατά την επίμαχη περίοδο. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ανάγνωση ενός τέτοιου πορίσματος προκαλεί εύλογο προβληματισμό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, έσπευσε όμως να αναδείξει ως εξαιρετικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο όνομα του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα στις χιλιάδες σελίδες της έρευνας.

Στο ερώτημα αν η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίπτωση συστημικής διαφθοράς που διαπερνά οριζόντια την εκτελεστική, δικαστική και αστυνομική εξουσία, ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε τα βήματα προόδου που έχουν γίνει, φέρνοντας ως παράδειγμα την ίδια τη θέσπιση και την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Παράλληλα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκ μέρους του Προεδρικού, διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά ότι η παρούσα διακυβέρνηση δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δείξει ανοχή, να επιτρέψει ή να συμμετάσχει σε φαινόμενα που εκτρέπονται από τις νόμιμες διαδικασίες.

Τέλος, όσον αφορά την έντονη συζήτηση γύρω από την απουσία ανακριτικών εξουσιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία αναγκάζει το κράτος να ξεκινήσει μια νέα, χρονοβόρα διαδικασία με διορισμό ποινικών ανακριτών εξ αρχής, ο κ. Λετυμπιώτης υπέδειξε ότι η νομοθεσία θεσπίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην ευχέρεια της οποίας βρίσκεται η οποιαδήποτε μελλοντική διαφοροποίηση. Χαρακτήρισε πάντως τη δημόσια συζήτηση γόνιμη και χρήσιμη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το έργο των επόμενων ερευνητών θα είναι πιο εύκολο, καθώς έχουν πλέον μπροστά τους ένα έτοιμο, ποιοτικό και συγκεκριμένο υλικό πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτύξουν τη δουλειά τους.

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Η ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που συνδέεται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη ήταν αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Όχι μόνο λόγω των προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στα ευρήματα της έρευνας, αλλά κυρίως γιατί ανοίγει μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

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