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LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Σοφία Χατζηπαντελή - «Ένα μέρος της καρδιάς μου έφυγε μαζί σου…» - Φωτογραφία

 17.06.2026 - 10:53
Βαρύ πένθος για τη Σοφία Χατζηπαντελή - «Ένα μέρος της καρδιάς μου έφυγε μαζί σου…» - Φωτογραφία

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Σοφία Χατζηπαντελή μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Oliver Tree, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 32 ετών ύστερα από συντριβή ελικοπτέρου.

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Η ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που συνδέεται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη ήταν αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Όχι μόνο λόγω των προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στα ευρήματα της έρευνας, αλλά κυρίως γιατί ανοίγει μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

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