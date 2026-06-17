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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου: Φρουροί ασφαλείας στο κέντρο οι δύο τραυματίες - Φίλος του συλληφθέντα ο άλλος

 17.06.2026 - 11:04
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου: Φρουροί ασφαλείας στο κέντρο οι δύο τραυματίες - Φίλος του συλληφθέντα ο άλλος

Ένας 21χρονος Ισραηλινός συνελήφθη σήμερα για απόπειρα φόνου έπειτα από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τρία πρόσωπα.

Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στις 4.30 τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο όπου ο Ισραηλινός μαζί με 22χρονο φίλο του, φέρονται να καυγάδισαν με νεαρό Κύπριο.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέχρι στιγμής, στον καβγά επενέβησαν δύο φρουροί ασφαλείας, επίσης Κύπριοι για να χωρίσουν τους τρεις νεαρούς και στο σημείο εκείνο, ο 21χρονος από το Ισραήλ ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον νεαρό με τον οποίο είχε τον καβγά όσο και τους δύο φρουρούς ασφαλείας ενώ τραυματίστηκε επίσης ο φίλος του. Από τους τραυματίες, ο ένας φρουρός μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και φαίνεται ότι είναι εκτός κινδύνου ενώ ο άλλος δέχθηκε μαχαιριά στη δεξιά γάμπα. Ο τρίτος φέρει θλαστικό τραύμα ενώ ο φίλος του Ισραηλινού τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο μέρος προσέγγισαν τον Ισραηλινό, εκείνος του εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο κρίνεται ως σοβαρή, ενώ 25χρονος και 41χρονος φέρουν ελαφρά τραύματα. Για νοσηλεία κρατήθηκε και ο δεύτερος 22χρονος με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Από εξετάσεις της Αστυνομίας στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

 

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