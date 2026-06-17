Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο - Διερευνά απόπειρα φόνου η Αστυνομία

Γύρω στις 4.30π.μ. σήμερα, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό στην Αγία Νάπα, μετά από πληροφορίες για συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Με την άφιξή τους στη σκηνή εντόπισαν τέσσερις τραυματίες.

Πρόκειται για 22χρονο Ελληνοκύπριο, 25χρονο Ελληνοκύπριο και 41χρονο Ελληνοκύπριο, οι οποίοι έφεραν τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, καθώς και δεύτερο 22χρονο Ισραηλινό, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Στη σκηνή εντοπίστηκε και 21χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, φέρεται να τραυμάτισε τους πρώτους τρεις. Ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις ο δεύτερος 22χρονος φέρεται να ήταν μαζί με τον 21χρονο.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 21χρονο, ο οποίος τους εξύβρισε με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο κρίνεται ως σοβαρή, ενώ 25χρονος και 41χρονος φέρουν ελαφρά τραύματα. Για νοσηλεία κρατήθηκε και ο δεύτερος 22χρονος με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Από εξετάσεις της Αστυνομίας στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι.