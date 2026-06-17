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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του Χρίστου Σιάηλου: Συγκλονίζει το μήνυμα των συναθλητών και φίλων του

 17.06.2026 - 10:21
Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του Χρίστου Σιάηλου: Συγκλονίζει το μήνυμα των συναθλητών και φίλων του

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα των μοτοσικλετιστών μετά τον τραγικό χαμό του Χρίστου Σιάηλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη και στην οικογένεια της Chopper Club Cyprus, της λέσχης μοτοσικλετιστών στην οποία ανήκε και με την οποία μοιράστηκε αμέτρητες στιγμές, διαδρομές και φιλίες όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν χάσαμε μόνο έναν φίλο, αλλά έναν αδελφό»

Μετά την κηδεία του Χρίστου, τα μέλη της λέσχης δημοσίευσαν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, περιγράφοντας τον ως έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την καλοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αγάπη του προς τους γύρω του.

Όπως αναφέρουν, οι τελευταίες ημέρες ήταν από τις πιο δύσκολες που βίωσαν ως ομάδα, καθώς δεν αποχαιρέτησαν απλώς έναν φίλο, αλλά έναν αδελφό που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν όλα τα οργανωμένα σύνολα μοτοσικλετιστών αλλά και τον κόσμο που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια και στους φίλους του εκλιπόντος, προσφέροντας στήριξη και συμπαράσταση στις δύσκολες αυτές στιγμές.

«Οι δρόμοι θα έχουν πάντα τη δική του παρουσία»

Στο μήνυμά τους, οι φίλοι του Χρίστου θυμούνται έναν άνθρωπο που έζησε με αυθεντικότητα, που στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους του και που άφησε το δικό του αποτύπωμα σε κάθε διαδρομή και σε κάθε συνάντηση της λέσχης.

Για τους μοτοσικλετιστές, όπως σημειώνουν, οι δρόμοι δεν είναι απλώς χιλιόμετρα ασφάλτου, αλλά αναμνήσεις, φιλίες και κοινές εμπειρίες. Σε όλους αυτούς τους δρόμους, ο Χρίστος θα συνεχίσει να είναι παρών μέσα από τις αναμνήσεις όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

«Οι αληθινοί αδελφοί δεν χάνονται ποτέ»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, τα μέλη της Chopper Club Cyprus τόνισαν ότι δεν θα θυμούνται τον Χρίστο για τη μέρα που έφυγε, αλλά για όλες εκείνες τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του.

Για τα ταξίδια, τις ιστορίες, τα γέλια και τις στιγμές που, όπως λένε, τους έκανε καλύτερους ανθρώπους.

«Καλό σου ταξίδι, αδελφέ. Εκεί που πας οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και ο ουρανός καθαρός», αναφέρουν στο τελευταίο τους αντίο, υπογραμμίζοντας πως ο Χρίστος θα παραμείνει για πάντα μέλος της οικογένειάς τους, ταξιδεύοντας στις καρδιές όλων όσοι τον αγάπησαν.

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